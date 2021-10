Dan Petrescu după înfrângerea cu AZ Alkmaar: Sunt dezamăgit de rezultat, în rest de nimic. Am întâlnit favorita grupei şi cred că meritam victoria

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, joi seara, după înfrângerea cu 1-0 cu AZ Alkmaar, în Grupa D a Conference League, că formaţia sa merita victoria ţinând cont de evoluţia din repriza secundă, conform agerpres.

"Sunt dezamăgit de rezultat, în rest de nimic. Am întâlnit favorita grupei şi cred că meritam victoria... nici măcar un egal... dar fotbalul se joacă pe goluri. În prima repriză ei au fost un pic mai buni ca noi, dar repriza a doua a fost toată a noastră. În repriza a doua ei nu au avut nicio ocazie, nimic. Atitudinea a fost bună, dar noi trebuie să băgăm mingea în poartă, asta nu am reuşit azi. Meritam azi cel puţin egal, cel puţin. Dar s-a văzut Alkmaar ce echipă bună are... Din păcate noi am luat un gol mult prea uşor. Cu Jablonec meritam un egal, azi meritam iarăşi egal sau victorie şi acum eram şi noi mult mai în faţă în clasament. Acum însă va fi foarte greu să mai emitem pretenţii la calificare, trebuie să câştigăm toate trei meciurile şi avem două deplasări foarte grele", a spus Petrescu la postul Pro X.

"Păcat că nu am reuşit să marcăm azi, am încercat să băgăm toţi jucătorii de atac, dar tot nu am reuşit. Nu am fost foarte dur cu jucătorii pentru că ştiam valoarea adversarilor, doar golul m-a supărat pentru că nu avea voie să dea cineva acolo cu capul când aveam patru fundaşi. Noi am avut şi noi ocazii, cred că am avut şi un penalty, dar arbitrul nu are VAR în Conference League şi nu a văzut. Dar a fost un henţ clar pe care nu l-am primit", a adăugat tehnicianul.Petrescu a explicat că în timpul meciului a avut nevoie de îngrijiri medicale la mâna dreaptă. "Mi s-a blocat mâna, chiar nu am înţeles de ce. De la stres, nu ştiu de ce... bine că a fost acolo medicul pentru că altfel nu ştiu ce făceam. Amorţise total mâna, nu mai simţeam şi mi-a zis neapărat să mă mişc", a afirmat antrenorul.Întrebat dacă pleacă de la CFR Cluj la echipa naţională, Dan Petrescu a răspuns: "Am venit de o lună şi jumate la CFR, ce să fac? Eu sunt antrenorul echipei CFR, am semnat un contract pe trei ani... La victorii, la înfrângeri sunt aici... Eu voi încerca să duc echipa cât mai sus".Echipa de fotbal CFR Cluj a fost învinsă de formaţia olandeză AZ Alkmaar, cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, pe Stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'' din Cluj-Napoca, într-un meci din Grupa D a competiţiei Europa Conference League.