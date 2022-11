Dan Petrescu, după meciul cu Mioveni: 'Lăsaţi-ne în pace! Am tăcut după Rapid şi am fost cuminte, dar sunt prea multe faze împotriva noastră'

Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, a declarat duminică, după meciul câştigat la Mioveni, scor 1-0, că este supărat pe arbitraj.

”Nu am jucat aşa de bine astăzi, trebuie să recunoaştem. S-a văzut o stare de oboseală şi e clar că toţi jucătorii sunt cu gândul la zilele libere. Aş vrea să-i felicit pe cei de la Mioveni, au făcut un joc excelent. Se vede mâna antrenorului care este acum. Îi văd că se salvează de la retrogradare la cum au jucat azi.

La mine în echipă, cei care au intrat în locul lui Deac şi Camora şi-au făcut datoria. Malele trimis pe teren nu a fost o inspiraţie. Ci nu mai aveam ce să fac, nu aveam altă soluţie. El a dat un gol important şi îl merită pentru cât efort depune la antrenament. Despre arbitraj nu aş vrea să vorbesc. La ce gândesc acum, dacă aş vorbi, aş fi suspendat. Spun doar atât: lăsaţi-ne în pace! Am tăcut după Rapid şi am fost cuminte, dar sunt prea multe faze împotriva noastră. Dacă e ceva de dat, dă, dacă nu, nu da, dar noi nu primim nici ce trebuie să primim. Nu înţeleg de ce mai avem VAR. A fost gol valabil, consulţi VAR şi dai, a fost penalti, consulţi VAR şi dai. Am fost foarte supărat în timpul meciului pentru deciziile luate împotriva noastră. Mie nu îmi place această pauză care urmează, trebuie să o accept, dar mi-ar fi plăcut să mai jucăm, pentru că am câştigat în ultima vreme. Suntem pe locul doi, dar noi vrem locul unu, acolo vrem să ajungem. Dar dacă se întâmplă ce s-a întâmplat cu Rapid şi astăzi, nu vom ajunge acolo”, a declarat Dan Petrescu, potrivit news.ro.

Echipa CFR Cluj a învins duminică, în deplasare, formaţia CS Mioveni, scor 1-0, într-un meci din etapa a 18-a a Superligii.