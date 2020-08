Dan Petrescu, după meciul cu Sepsi: 'Este o perioadă nefastă pentru noi, dar nu am ce să le reproşez băieţilor. Ciprian trebuie să stea cu capul sus'

Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat după meciul cu Sepsi, scor 0-0, că formaţia sa trece printr-o perioadă nefastă, mai ales în ceea ce priveşte penaltiurile, dar nu are ce să le reproşeze jucătorilor.

“E al doilea meci când nu reuşim, în care am avut penalti şi nu am reuşit să marcăm. E clar că e o perioadă nefastă pentru noi, mai ales la penaltiuri, dar nu am ce să le reproşez băieţilor. Noi am avut cinci o ocazii clare, plus penalti. Şi băieţii ştiu că atunci când e 0-0 nu mă supăr pe nimeni. M-aş fi supărat dacă vedeam că nu e atitudine. I-am zis lui Deac după meci că cred că era bine dacă lăsa pe altcineva să bată penaltiul. Ciprian chiar dacă a ratat trebuie să stea cu capul sus. Nu cred că e bine să dăm vina pe arbitri pentru acest 0-0”, a spus Petrescu la Digi Sport, potrivit news.ro.

Formaţia CFR Cluj a remizat, sâmbătă seară, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Sepsi Sfântu Gheorghe, într-un meci din etapa a doua a Ligii I.

În minutul 57, Ciprian Deac a ratat o lovitură de la 11 metri acordată pentru un fault în careu.