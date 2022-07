Dan Petrescu după Supercupă: Ne-am bătut singuri - Ce spune despre lipsa de la festivitatea de premiere

Dan Petrescu, tehnicianul echipei CFR Cluj, este sigur că dacă se intra în avantaj la pauză, echipa sa ar fi câştigat meciul, potrivit news.ro

Dan Petrescu, antrenorul echipei campioane, CFR Cluj, a răspuns direct atunci când a fost întrebat despre desfăşurarea meciului dintre CFR şi Sepsi: ”Practic ne-am bătut singuri. Am pierdut pe două greşeli. Am deschis scorul, am dominat prima repriză, nici în a doua repriză nu au fost ocazii mari în contul adversarilor. Aveam 10 cornere şi la al unsprezecelea jucătorii mei au făcut o schemă pe care nu am văzut-o la antrenamnte. Au pasat mai mult şi a venit golul lor. Asta e! Am spus că finalele nu le joci, ci le câştigi, iar astăzi au câştigat cei de la Sepsi. Felicitări lui Cristiano Bergodi, felicitări jucătorilor!", a spus Petrescu, la televiziunile care transmit Superliga.

Petrescu a vorbit şi despre cartonaşul roşu încasat de Roger: ”Nu am văzut faza, dar dacă a fost fault de roşu mă voi supăra pe el! Nu se face aşa ceva, să îţi laşi echipa în inferioritate imediat cum ai intrat!”

Dan Petrescu a lipsit de la festivitatea de premiere, dar antrenorul spune că nu a fost ceva premeditat: ”Am fost în vestiar, la toaletă, apoi am vorbit la telefon şi când am venit pe teren, aici erau deja cei de la Sepsi la premiere. Îmi pare rău, sper că mi-au luat şi mie băieţii medalia şi că nu am pierdut-o. Nu a fost cu intenţie”, a declarat Dan Petrescu.