Dan Petrescu, după victoria cu FC Argeș: 'Dacă aş pleca vreodată de la CFR, voi pleca cu capul sus'

Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat duminică seară, după meciul cu FC Argeş, scor 2-0, că în pauza care urmează se va gândi la viitorul său şi va lua o decizie care să fie bună şi pentru el şi pentru club.

Petrescu a menţionat, referitor la actualele probleme de lot de la CFR Cluj, că se roagă să revină fundaşii centrali, potrivit news.ro.

“Prima repriză a fost excelentă, puteam să mai marcăm. Repriza a doua a fost accidentarea lui Pereira după care ne-am dereglat puţin. Au început să vină şi ei în careu. Echipa e clar că e obosită, toată lumea are nevoie de pauză. La fel ca anul trecut, sintem singura echipă care joacă pe trei fronturi. Tot ce mă rog acum e să recuperăm fundaşii centrali. Până la final mai avem opt meciuri şi timpul e foarte scurt. Sper să nu mai avem cazuri de Covid şi să nu ne mai accidentăm. Urmează o pauză de 4-5 zile, mă gândesc ce e bine pentru CFR şi pentru mine. Trebuie să iau o decizie care să fie bună şi pentru mine şi pentru club şi sper să fie una corectă. Ofertele sunt multe. N-aş vrea să plec de la CFR, dacă voi pleca, cu scandal şi cu ceartă. Dacă aş pleca vreodată de la CFR voi pleca cu capul sus, dat mâna cu toată lumea şi mergem înainte. Acum vreau să mă relaxez şi să mă gândesc ce e bine pentru mine. Problema a fost campania de transferuri care nu a fost bună anul acesta. Am cerut anumiţi jucători. Am pierdut jucători importanţi şi au venit jucători liberi de contract”, a spus Petrescu la LookSport+..

Formaţia CFR Cluj a învins, duminică seară, în deplasare, cu scorul de 2-0 (2-0), echipa FC Argeş, într-un meci din etapa a X-a a Ligii I.

Golurile au fost marcate de Rondon ’14, ’25.