Dan Petrescu după victoria cu Rennes: 'Victoria nu cred că e meritată. În fotbal nu meriți mereu să câștigi. Eu sunt supărat pe jucători'

Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, s-a arătat dezamăgit de prestația jucătorilor săi, în ciuda faptului că formația sa a învins Rennes, în deplasare, joi seara, scor 1-0, în grupa E din Europa League, potrivit Mediafax.

Din minutul 5, CFR Cluj a evoluat în superioritate numerică, după eliminarea portarului Mendy. Totuși, Rennes a părut să dicteze cursul jocului și a ratat o lovitură de la 11 metri, prin Niang, în minutul 28. De asemenea, din minutul 46, francezii au evoluat în nouă jucători, Camavinga fiind și el eliminat. În ciuda acestor aspecte, clujenii nu au reușit să își majoreze avantajul și au fost dominați într-o bună măsură, lucruri pe care Petrescu le-a reproșat după meci.

”Am început bine, am avut ocazia cu Traore, eliminarea, am marcat pentru 1-0. Am avut apoi niște ocazii uriașe ale lui Djokovic și Deac, în prima repriză. În repriza a doua, după ce au luat ei al doilea roșu, nu am mai ajuns la poartă, nu am mai avut niciun șut. Am făcut și schimbări ofensive. Victoria nu cred că e meritată. În fotbal nu meriți mereu să câștigi. Eu sunt supărat pe jucători, mie nu mi-a plăcut ce am văzut. Numai norocul a făcut să câștigăm”, a spus Petrescu, pentru Digi Sport.

De asemenea, Petrescu și-a avertizat jucătorii că trebuie să existe o schimbare de atitudine pentru cele trei jocuri rămase de disputat în grupa E din Europa League.

”Dacă jucăm așa în următoarele trei meciuri, facem zero puncte, facem zero goluri și luăm 10 goluri. Nu avem nicio șansă dacă jucăm mai ales cum am jucat în repriza a doua”, a adăugat Petrescu.

CFR Cluj a învins-o pe Rennes, în deplasare, joi seara, scor 1-0. Unica reușită a partidei a fost semnată de Ciprian Deac, în minutul 9. În urma acestui rezultat, campioana României a urcat pe locul 2 în grupa E, cu șase puncte, la o lungime de liderul Celtic Glasgow.