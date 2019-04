Dan Petrescu e fericit cu egalul scos cu FCSB: Meritam mai mult după ocaziile mari pe care le-am avut. Când ai două bări într-un meci ca ăsta, trebuie să câştig

Primele două clasate şi singurele formaţii care se luptă pentru câştigarea titlului în Liga I Betano, CFR Cluj şi FCSB, au remizat, duminică, scor 0-0, într-un meci fără şut pe poartă. La final, Dan Petrescu (51 de ani), antrenorul CFR-ului, a spus că echipa lui ar fi meritat mai mult decât un egal

"S-a întâmplat să fie 1-1 mai mereu, 0-0 nu prea a fost. Cred, per total, că meritam mai mult după ocaziile mari pe care le-am avut. Când ai două bări într-un meci ca ăsta, trebuie să câştigi. În prima repriză, FCSB a fost echipa mai bună. Au avut şi două semi-ocazii, iar noi am avut prima ocazie în finalul reprizei. Costache şi Moutinho au intrat destul de bine. FCSB are o echipă foarte bună, e foarte greu să joci împotriva lor şi astăzi s-a văzut acest lucru. Ocaziile mari au fost ale noastre. Din repriza a doua nu ţin minte nimic de la FCSB. Dar contează ce scrie pe tabelă. Preferam să primesc gol, dar să câştig. Meritam măcar două puncte în plus din meciurile cu Craiova şi FCSB. Până să vin eu se câştiga cu 1-0 pe bandă rulantă, Ţucudean înscria din orice poziţie, iar acum nu mai avem noroc", a declarat Petrescu, la Digi Sport.

Întrebat dacă CFR 2019 e peste CFR 2018, Petrescu a răspuns că da: "Mi se pare că avem o echipă mai bună decât cea de anul trecut. Băieţii aleargă mai mult, sunt mai uniţi. Şi-au învăţat lecţia, ştiu ce vor de la viaţă. Dacă vom câştiga meciurile, FCSB nu are ce să mai facă", a mai spus fostul fundaş dreapta, care nu înţelege de ce echipa sa va fi envoită să joace în deplasare ceea ce ar trebui să fie meciul decisiv pentru titlu, derby-ul FCSB - CFR din ultima etapă: "Noi acum jucăm ultimul meci pe Naţional Arena. Nu ştiu de ce s-a făcut schimbarea asta. Programul e mai bun pentru ei. Anul trecut, echipa de pe primul loc juca ultimul meci acasă".

Chiar dacă nu e chiar nemulţumit de Bud, Dan Petrescu resimte lipsa lui Ţucudean: "Nu pot să zic că Bud n-a încercat în aceste meciuri. A jucat peste ce ne aşteptam noi. Dar e clar că George Ţucudean e George Ţucudean. Şi cu el e greu, pentru că două săptămâni n-a făcut nimic. La antrenament şi eu arăt bine", a mai punctat antrenorul liderului.

Cu cinci runde înainte de final, CFR Cluj ocupă primul loc, cu 38 de puncte, în timp ce FCSB are 35 de puncte. În următoarea rundă, ambele vor evolua în deplasare. Echipa lui Dan Petrescu va merge la Sfântu Gheorghe, pentru meciul cu Sepsi, în timp ce elevii lui Mihai Teja se vor deplasa la Ovidiu, pentru a o înfrunta pe Viitorul.