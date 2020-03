Dan Petrescu ia în calcul FC Botoșani în lupta pentru titlu - Au lot, au arbitraje, au bani, au de toate

Antrenorul formaţiei CFR Cluj, Dan Petrescu, nu crede afirmaţiile conducătorilor şi antrenorilor echipei FC Botoşani, potrivit cărora nu se gândesc la câştigarea campionatului în acest sezon potrivit news.ro.

"Pe mine mă sperie orice echipă din play-off. Şi la Unirea Urziceni când eram, nu ne băga nimeni în seamă. Şi nici noi nu spuneam, asta era tactica. Eu în gândul meu mă gândeam că aş fi vrut să iau campionatul. Dar spuneam la toţi să nu zică asta până la ultimul meci. Cei de la Botoşani se gândesc să ia campionatul, staţi liniştiţi, vă spun eu. Au lot, au arbitraje, au bani, au de toate. Dar ei sunt şmecheri. Sunt la două puncte de noi. Cum să nu vrea să ia campionatul? Toate echipele din play-off vor să ia campionatul. Dacă o fură alţii, sunt fraierii, dar eu nu o fur pe asta. E clar că nimeni nu o să declare că vrea campionatul pentru că presiunea ar fi prea mare pe ei. La CFR toată lumea spune că suntem favoriţi, eu spun invers, că nu suntem. Nu am văzut meciul FC Botoşani - FCSB. Ştiam că în ultimii opt ani a câştigat FCSB, toată lumea se aştepta la acest rezultat, în rest nu am ce să zic, e treaba lor, e problema lor. Problema rămâne în continuare această regulă, că trebuie să începem cu doi under 21 şi pe mine mă înfricoşează această regulă, pentru că nu pot să folosesc echipa din Europa League. Dacă aş folosi echipa din Europa League la fiecare meci, şansele mele ar fi mai mari la câştigarea campionatului", a declarat antrenorul echipei CFR într-i conferinţă de rpesă.

Petrecsu spune că meciul cu Astra Giurgiu este cel mai greu din play-off, pentru că este singurul care vine după o partidă din Liga Europa.

"Nimic nu poate şterge ceea ce s-a s-a întâmplat la Sevilla. Nu au trecut destule zile ca să fim toţi bine. Din acest motiv, meciul cu Astra va fi cel mai greu din acest play-off, în afara faptului că e primul, e şi ultimul pe care îl jucăm după ce am evoluat în cupele europene. După meciurile din cupele europene niciodată nu am avut un rezultat favorabil şi mai ales că în cupele europene, la ultimul meci, echipa a dat aproape tot. Nu ştiu dacă şi-au revenit toţi mental şi fizic. Şi asta va fi o problemă să aleg cei mai buni jucători pentru meciul de mâine. E clar că dacă vreau să-l bag pe Păun titular sau rezervă trebuie să-l întreb dacă e în stare. L-am lăsat o zi în plus, astăzi o să am mai multe discuţii cu jucătorii şi pe teren şi în afara terenului şi vedem ce vom scoate din acest meci. Aş fi preferat o zi în plus, era aur pentru noi, din păcate nu o avem şi nici Păun nu are această zi, nu o are nimeni. Pentru mine e foarte greu de gestionat acest moment pentru că îşi doreau băieţii.. Nu mai avem cum să întoarcem acel rezultat. Avem mari probleme la meciul acesta, am mulţi jucători cu febră, loviţi, Costache, suspendat, Chipciu s-a accidentat, din păcate era într-o formă bună. El s-a accidentat ieri la antrenament şi sigur nu joacă în meciul acesta", a precizat el.

Miercuri, patronul FC Botoşani, Valeriu Iftime, a avut o reacţie amuzantă când a fost întrebat dacă se gândeşte că echipa lui ar putea câştiga tilul în Liga I.

"E dimineaţă, nu-s băut. Nu mă gândec la titlu acum. Mi-e frică de competiţia asta (n.r. - play-off), mi-e frică pentru că suntem o echipă mică. E vorba de curaj. În sport, în viaţă învingătorii sunt curajoşi. Trebuie să ai curajul ăsta şi să nu te ia o frică din diverse motive. E o nouă competiţie, e alt tip de concentrare, sunt trei formaţii care vor titlul şi trei care vor puncte. Eu, sincer, vreau, şi sunt treaz acum, vreau Europa League. E o şansă de a juca din nou în preliminariile Europa League. La asta mă gândesc", a declarat Iftime, la ProX.

Meciul CFR Cluj - Astra Cluj va avea loc luni, în prima etapă a play-off-ului Ligii I.