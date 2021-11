Dan Petrescu SPULBERĂ orice SPERANȚĂ pentru fanii naționalei: '40 de ani nu ne vom califica la Mondiale'

Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că nu a fost sunat de nimeni de la FRF pentru funcţia de selecţioner. "Nu am nicio ofertă de la nimeni, sunt pe scaunul campioanei României şi sunt foarte bine", a mai spus el, relatează News.ro.

"Am fost antrenor liber şase luni, nu am fost sunat, sunt la CFR de trei luni, nu am primit niciun telefon de la nimeni. Le mulţumesc celor care mă propun, dar nu ei decid. Am înţeles că va rămâne actualul antrenor. Campania actuală a fost un eşec.

Noi am declarat că 20 de ani nu ne vom califica, cred că va fi 30-40 de ani, cred că 40 de ani. E deranjant, frustrant, dar o grupă mai uşoară nu puteam să avem.

Sunt mulţi factori, dacă aş fi liber aş vorbi mai mult.

Meseria mea e să antrenez CFR, să fie campioană şi să ajungă cât mai sus. Am clauză de reziliere, oricine şi-o permite. Când voi primi o ofertă, vă voi spune. Nu mâ gândesc la dacă şi cu parcă. Nu am nicio ofertă de la nimeni, sunt pe scaunul campioanei României şi sunt foarte bine", a declarat Dan Petrescu.

Echipa naţională a României a rămas fără selecţioner, după ce contractul selecţionerului Mirel Rădoi a expirat. El nu a reuşit să califice echipa la Cupa Mondială din 2022.

