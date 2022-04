Dan Vîlceanu: 'În câteva zile putem semna şi aranjamentele operaţionale din PNRR'

Jaloanele din PNRR care trebuiau închise la finele lunii martie au fost închise la nivel de Guvern, mai puţin unul, iar în câteva zile putem semna şi aranjamentele operaţionale, astfel încât să avem un calendar foarte clar stabilit şi cu paşii care trebuie făcuţi până la atingerea fiecărui jalon, a declarat miercuri, într-o conferinţă de bilanţ, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dan Vîlceanu.

"Practic, mandatul meu a început cu implementarea PNRR şi din acest punct de vedere eforturile au fost foarte mari, pentru că într-un termen foarte scurt a trebuit, pe lângă o sinergie şi o coeziune între ministere, care trebuia să existe în permanenţă, să facem tot ceea ce însemna act normativ pentru a putea aplica PNRR (...) Am reuşit în această perioadă să închidem jaloanele din două trimestre. La finalul lui 2021 am avut 21 de jaloane, trei rămăseseră neînchise, erau cele referitoare la acordurile de contribuţie, sau, cum au fost numite, privind instrumentele financiare, discuţie neînchisă între Comisie şi BEI, Discuţia a fost închisă acum câteva săptămâni şi cred că azi, mâine pleacă în avizare interministerială şi memorandumul privind acele trei jaloane din jaloanele din decembrie 2021, astfel încât să rezolvăm şi acea problemă. Din cele 24 de jaloane pe care am avut să le închidem la finalul lui martie 2022, au fost închise, mai puţin un singur jalon, acea lansare de apel pentru proiectele privind digitalizarea de la Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării. În rest toate au fost închise la nivel de Guvern şi în scurt timp, în câteva zile, putem semna şi aranjamentele operaţionale din PNRR. Aranjamentele operaţionale reprezintă paşi intermediari între jaloane, astfel încât practic să ai un calendar foarte clar stabilit şi cu paşii pe care trebuie să-i faci până la atingerea fiecărui jalon", a explicat Vîlceanu.

În legătură cu sistemul IT privind gestionarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, care este în prezent în audit, ministrul a precizat că toate modulele sunt finalizate, potrivit Agerpres.ro.

"De altfel, aplicaţia pentru lansarea de proiecte funcţionează deja, a fost folosită la Ministerul Energiei pentru acel apel de proiecte privind energia verde, fotovoltaică şi eoliană", a punctat Dan Vîlceanu.

El a adăugat că se aşteaptă şi rezultatele finale ale autorităţii de audit în ceea ce înseamnă mecanismele din PNRR, care s-a finalizat la sfârşitul lunii trecute şi sunt aşteptate rezultatele.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dan Vîlceanu, a anunţat miercuri că şi-a înaintat demisia premierului Nicolae Ciucă.