Dan Voiculescu a cerut să intre, în direct, la Antena 3, după dezvăluirile lui Sebastian Ghiță: 'Au făcut CRIME'

Dan Voiculescu a cerut să intervină, telefonic, la Antena 3, după ce Sebastian Ghiță a spus, chiar la postul de știri, că fondatorul Trustului Intact a avut o relație de prietenie cu șefii SRI, printre care și Florian Coldea.

”Eu nu intervin în emisiunile Antena 3, dar mi se pare deosebit de important să clarificăm un lucru. Nu am avut nicio întâlnire cu Coldea, nici la petreceri, nici oficiale. Nu vreau să fiu amestecat cu ce au făcut oamenii ăștia înainte, pentru că au făcut crime. Îl rog să clarifice, pentru opinia publică. A afirmat că eu m-am întâlnit cu Coldea. Nu am avut nicio relație.Eu am destule dovezi că acești oameni mi-au furat 3 ani din viață pe care nu îi mai pot lua înapoi. Nu am avut întâlnire cu Coldea, nici cu Kovesi, nici cu SRI.”, a spus Dan Voiculescu.

