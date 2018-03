Dan Voiculescu, atac la Rareş Bogdan: Trimitere la relaţiile cu 'cei din conducerea SRI'

Dan Voiculescu, fondatorul grupului Intact, revine cu precizări pe tema presupuselor sale relaţii cu "statul paralel". După ce Sebastian Ghiţă a afirmat că Voiculescu se întâlnea cu Maior şi Coldea, mogului contraatacă.

"Am rugămintea la Ghiță, Gușă etc. să spună public unde și când m-am văzut eu cu Maior, Coldea sau Kovesi. Dacă nu au ce spune, să nu mă mai implice pe mine în ceea ce a făcut „sistemul” în perioada 2004 – 2014. În plus, pe Gușă îl sfătuiesc să nu dezvolte tema vizitelor și relațiilor lui Rareș Bogdan cu cei din conducerea SRI", scrie Dan Voiculescu pe blog.

