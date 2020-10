Dana Budeanu amenință Guvernul cu instanța dacă inchide școlile: Vă dau în judecată și câștig 100%! E un abuz ce faceți!

Premierul Ludovic Orban a anunțat în această seară că Bucureștiul a intrat în Scenariul Roșu după ce rata de incidență la coronavirus a trecut de 3 la mie. Una din măsurile luate în acest stadiu este și suspendarea cursurilor școlare în sistem clasic și mutarea lor în sistem online. Dana Budeanu a reacționat imediat și a amenințat Guvernul cu instanța pentru că astfel de măsuri ar trebui luate de fiecare unitate școlară în parte și nu de către Guvern.

”PENTRU COPIII MEI VA DAU IN JUDECATA SI CASTIG 100%! VA RUP PE GENUNCHI!”, anunță Dana Budeanu.

”NU SUNTEM IN STARE DE URGENTA! ESTE UN ABUZ! SA INCHIDA SCOLILE CARE AU MULTE CAZURI! RESTUL NU! IN SCOLILE PRIVATE SUNT 5-10 IN CLASA! NENOROCITILOR! SI N RESTAURANTE LA FEL! SE RESPECTA REGULILE, MARS! SE DECIDE LA NIVEL DE SCOALA, PEPSIGLAS!”, a continuat ea.

Ea mai susține că în România se face exces de zel pentru că am ajuns să fim mai precauți ca alte state din Vest afectate mai puternic ca noi de coronavirus:

”LA MADRID SCENARIU ROSU S A BAGAT LA INDICE 7! NOI SUNTEM MAI DE LA HUSI!”, susține ea.

Premierul Ludovic Orban a anunțat duminică seara că după ce Bucureștiul a depășit rata de 3 infecții la mia de locuitori și a intrat în scenariul roșu, că Prefectul Capitalei va constata acest lucru într-o ședință oficială și CNSU va lua următoarele măsuri în termen de cel mult 48 de ore:

1. Obligativitatea portului mastii in toate spatiile deschise alaturi de spatiile inchise

2. Suspendarea cursurilor scolare si organizarea orelor online

3. Suspendare activitati teatre, cinema, cafenele in spatii inchise

Premierul a spus că nu mai este loc de întors după ce DSP a anunțat rata infecțiilor din Capitala.

Măsurile vor dura 14 zile.

Părinții vor primi 75% din salariu pentru perioada cât stau acasă cu copiii.