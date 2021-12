Dana Budeanu: 'AUR este o construcție artificială! Simion va fi urcat în grad pentru că a reușit să anihileze USR'

AUR este o constructie anti-sistem gandita in laboratoarele de la paduri. De la o padure, ca sa fim mai exacti, dat fiind parcursul evolutiv al domnului Siemion. Daca USR a fost gandit ca o revolutie sociala care sa infierbante sufletele oamenilor frumosi si liberi, in special educati, AUR este o constructie axata pe fibra poporului roman, directionata catre patura saraca si medie. Miza acestui partidulet a fost ca PSD sa nu urce foarte mult si partea de electorat nationalist, extrem de volatil, sa fie orientata catre Siemion si ai lui. Nu a iesit chiar conform planului, dar nimeni nu putea sa prevada cat de imbecila va fi dreapta la guvernare. Cred ca niciun strateg mediu ca inteligenta nu se putea gandi ca PNL va fi un dezastru total, naucit intre batistele lui Rares sau tricourile rock ale lui Citu. Asa s-a ajuns ca PSD si AUR sa aiba aproape 2/3 din intentia de vot dupa doi ani de pandemie.

USR este o miscare tinuta pe perfuzii in care nu mai crede nimeni. Cand nu esti capabil sa faci un brad de Craciun, sa dai apa si caldura unor orase sau sa culegi gunoiul, nu stiu cu ce lozinci mai poti pacali pe cineva. AUR este o miscare in voga de care este mare nevoie azi. De ce? Pentru ca valul nationalist trebuie sa fie mereu sub control intr-o tara europeana, membra NATO. Siemion si consoarta izolata, Sosoaca, au doua obiective de atins.

In primul rand, trebuie sa ocupe scena publica pentru a avea sub control orice miscare nationalista care ar putea aparea din neant. Dupa doi ani de guvernare imbecila, realitatea este ca oamenii sunt satui si revoltati. Orice rabufnire necesara a frustrarilor acumulate trebuie sa se realizeze ordonat si in limitele stabilite de padure. Cine crede azi, ca revolutia AUR este autentica, este evident profund necitit si analfabet in istorie.

In al doilea rand, Siemion si ai lui trebuie sa atace orice tema de bun simt, nationala pentru a o duce in ridicol si vulgar. Faptul ca unii medici si-au tradat meseria pe banuti si au aplicat protocoalele criminale este un fapt. Dar de aici, pana a sari sa batem si sa injuram medici, alaturi de Sosoaca la brat, e cale lunga. Faptul ca unii preoti au devenit pneumologi si agenti de vanzare Pfizer este o evidenta. Dar de aici, pana a sari sa facem scandal pe la diferite sarbatori religioase, e cale lunga. Daca vei urmari cu atentie, vei observa ca orice tema nationalista reala este dusa voit in derizoriu, pentru a te face sa devii un “mic sosoaca” daca o sustii. In subconstient si involuntar.

Nationalismul promovat de AUR in era globalizarii, ca membru de drept al UE este o prostie fara margini. Romania nu poate rezista azi fara a se imprumuta extern. Romania nu poate exista azi fara aportul adus de corporatii. Romania nu poate subzista azi izolata de restul Occidentului pentru ca nu dispune de resursele financiare necesare. Singurul nationalism cu adevarat patriot in lumea globala de azi este acela in care cu inteligenta poti imbina interesele private ale corporatiilor cu nevoile nationale ale tale. Atat si nimic mai mult. In caz contrar, Turcia este un film in derulare despre ce inseamna izolarea economica astazi in secolul XXI.

Siemion va fi ridicat in grad pentru ca a reusit sa anihileze de tot USR prin capcana intinsa. A intrat in hora cu ei pentru ca presedintele Iohannis sa aiba un raspuns la Bruxelles, sau lui Micron in special, de ce Ciolos si ai sai vor fi lasati la gunoiul istoriei. Nimeni din UE azi nu il poate condamna pe presedinte ca a dat mandat PNL si PSD sa faca guvern daca USR sta la sueta, brat la brat, cu extremistii.

Pentru toate aceste considerente a fost scos din joben Siemion si trebuie sa recunosc ca isi duce la indeplinire cu succes aceste sarcini. Nationalismul patriot la care mai viseaza unii romani a fost rapus in secolul XX, restul sunt doar fumigene data “maruntimii” pentru a-i da senzatia ca exista. Singura concluzie fireasca este ca dupa ce au inghetat tinerii frumosi si liberi prin piata, a venit randul celor saraci sa faca frigul luptandu-se cu tricolorul in mana.

Un comentariu de Dana Budeanu pentru App Verdict.