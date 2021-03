Dana Budeanu, dezvăluiri de la Nuba: cum se răzbună un procuror pe unul dintre proprietari

Dana Budeanu susține că a aflat povestea din spatele perchezițiilor de la clubul Nuba. Ea arată că procurorul Radu Călin Bogdan are un conflict mai vechi cu unul dintre patroni, Alin Negulescu și a căutat orice motiv pentru a-l sălta pe acesta, dar și pentru a-și plăti polițe mai vechi.

”Azi, titrat frumos ca n filmele cu mafioti, dimineata pã burta goala, la unii dã foame, la altii dã caviar, a descins militia in Herastrau, la o cladire! Nu militia asa sec, ci SIAS, Criminalistica plus Criminalitatea Economica! In text, patronii de la Nuba, care ar avea gen si cladirea aceea. Zic, mama, ce naiba o fi, petrecere cu sechestrare azi noapte, ziua cuiva, vrajelile pe pandemie, iar Nuba, iar #gii isterici pe astia, ma rog, tampenii!

Nu era la Nuba, era la o alta cladire in care aia de la Nuba fac restaurant sau ceva si care, puneti va centurile de siguranta: N AU RESPECTAT AUTORIZATIA DE CONSTRUCTIE!

STAI, MA, CE? M am uitat calumea, am cautat comunicat tot si pentru asta a fost si descunderea si perchezitiile pã mandat normal!

N am fost in viata mea la Nuba, nu i stiu pe aia, am ras de ei cu 1 Mai cu etc, dar in vrajeala asta pe care o traim acum, eu nu s de acord cu ce face militia cu descinderile in general si am urlat singura ca mereu si am vazut ca s au mai calmat si o fac cat de cat decent (se uita Bode la Verdict), asa cum e normal, nu cum au fost in seara aia 50 de politisti si trupe ca sa dea muzica mai incet pe nordului!

REVIN! Descinderea de azi, pã acelasi stil, a fost PENTRU NERESPECTAREA UNEI AUTORIZATII DE CONSTRUCTIE! Numai Portocala ar mai fi facut asa o aroganta pe sistem si numai in anii aia de catusareala, in care toata lumea se p pe resursele MAI si ale statului, adica si ale mele si ale oricarui platitor de taxe si ar fi descins asa fentosan!

Pac si am cercetat (presa puteti prelua, o sa ajung ca aia de investigatii), ca mi s a parut prea cu picioru pe acceleratie, ca n seara aia cu 20 de masini! Bai nene hai ca atunci a fost la ordin, acum e cu mandat de perchezitie, deci bai nene, ori e ca sa faca o #gereala ca sa calmeze populatia pe astia cu cluburi (nu e nimeni ingrijorat, toata lumea vrea sa iasa), ori ca sa dea bine politic, ma rog, am inceput sa caut si am dat peste o telenovela de lesinati pe jos!

Toata descinderea e pe smardoiala dintre unu dintre asociatii dã la Nuba, Alin Negulescu si un procuror pe vechi, Radu Calin Bogdan, acela cu testele confiscate anu trecut, ca nu stiu ce aveau testele!

Bai, nene, am lesinat! Domnu Bode, cititi aici, ca va tavaliti! Asadar, acum niste timp, Alin acesta din Dorobanti, a condus si a refuzat sa sufle n fiola si i s a facut dosar penal si pac condamnare cu suspendare gen 1 an plus 4 ani probeisãn d ala. Dosaru’ a fost condus culmea de procuroru’ Bogdan (google cine e, cum, ce). Dupa incident Alin Nuba si domnu procuror au inceput sa se ameninte reciproc ca te fac, ba nu eu, ba nu eu, cum se face in Romania! Ahahahaha! Eu sunt pro d astea, ca asa e in tarile latine, mai pã Narcos asa!

Si azi l a facut! Bine, i a facut si pe ceilalti, ca asa e pã firma, ii ia pã toti!

Mai stati putin domnu Bode, sa termin!

Bai, nene, Danuta n are nimic cu smardoielile astea, ca fac parte din viata si aia e, eu nu s vreo pura care crede n Harap Alb si inteleg orice fel de derapaj din orice parte ar veni el! Bai, nene, dar sa faci rost de mandat (adica eu ma astept sa fiu in vreo eroare si sa fie vreun cartel periculos descoperit azi sau ceva), sa descinzi ca n filmele cu Segal, pentru o autorizatie incalcata???

Da, de ce nu va bateti, bai, nene, ca barbatii, ma? Sunati va, intalniti va si bateti va, ma! Domnu procuror a fost si jandarm inainte, deci il bate pe Nuba cu o mana! Chiar in halu’ asta? Sa descinda de la IGPR pentru o autorizatie de constructie de la Sectoru 1? Pentru ce?

Doi fatalai pe banii mei!

Luati va ca baietii, nu pe resursele statului! Ala si a luat cu suspendare, care mai e miza?

Miza este mereu imaginea si orgoliu’...pe sufletul, mintea, umilinta si banii nostri!”, scrie Dana Budeanu, în aplicația ”Verdict Politic”.