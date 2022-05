`BRELOCUL MAIA SANDU` sau cum Moldova a fost împinsă pe marginea prăpastiei de șefii la lume

Maia Sandu nu m-a dezamagit niciodata, nu avea cum sa o faca nici de aceasta data. Progresismul a invins, Moldova a fost impinsa discret pe marginea prapastiei. Sefii la lume au in buzunar un nou stat esuat care poate fi aruncat in lupta oricand. Dupa Ucraina, Moldova isi indeplineste rolul de tara cu mentalitate si gandire de ev mediu tarziu. Steagul anticoruptiei a fost ridicat si zarurile au fost aruncate. Salvatoarele Moldovei, a caror unice calitati, sunt tineretea si supunerea fata de geniile occidentale, au decis retinerea lui Dodon. Perfect. Nu stiu daca Dodon este corupt (probabil da) si nici nu ma intereseaza. Singura idee importanta de retinut este ca statele care au ajuns in modernitate, depasind evul mediu tarziu, regleaza aceste fenomene la alt nivel. Aceste lucruri se discuta si se incheie in spatele usilor inchise, la mese cu servicii si conducatori alesi. Doar statele de tampiti medievali regleaza aceste probleme la televizor, sub privirile vulgului care nu intelege nimic. Miscarea marilor anticorupte nu va face decat sa divizeze tara si sa puna cruce Moldovei. Exact ce nu era nevoie intr-un stat cu razboiul la granite, fara independenta energetica si cu oameni multi in pragul saraciei. Am enumerat cateva mici detalii pentru geniile aservite de progresismul occidental.

Vedem acelasi plan imbecil, derulat la nesfarsit, in state de mana a doua. Prima la rand a fost Ucraina, care dupa revolutia portocalie a luptat pret de zece ani cu marionetele impuse de americani. Aducerea boxerilor politicieni, si mai tarziu a lui Zelenski, a facut ca Maidanul sa fie cucerit de Nuland & co. A inceput prigoana dupa diversi lideri ai opozitiei, Ucraina intrand in zodia anticoruptiei. Tara a devenit pura si imaculata asemeni liderilor eroi aplaudati de Occident. Asa cum toata lumea a putut observa in aceste ultimele luni, Ucraina este o Elvetie a estului Europei in care antreprenorii pleaca cu valize de bani cash si presedintele are firma cu seful serviciilor secrete in diverse paradisuri fiscale (Panama Papers). Superb de-a dreptul, visul american la putere maxima.

Acelasi plan minunat a fost incercat si la noi, tara fiind predata partenerului american de marele marinar betiv “intru curatare”. Serviciile secrete s-au pus la treaba si am inceput sportul national pe care il practicam din epoca fanariota incoace, prigoana romanilor. “S-a tras” cu romani dupa romani, in privirile admirative a catorva occidentali trimisi pe meleagurile mioritice in rol de vatafi. Numai norocul si luptele din interiorul serviciilor secrete ne-au facut sa scapam de acest blestem idiot, in procesul de transformare catre un stat esuat pe model ucrainean. Aici remarc, fara ironie, si rolul presedintelui Iohannis care a girat scoaterea Romaniei din acel plan criminal. Nu are rost sa dau detalii pentru a va incarca mintea cu decizii CCR si alte masuri.

Astazi s-a ajuns la Moldova. O tara cat un judet, plina de probleme si destine infrante. Un popor ajuns pe mana unor neterminati progresisti care se plimba cu low cost in aplauzele unor # neterminati, mandrii purtatori de creiere netezite. Asta e probleme Moldovei, Romaniei sau Gabonului? Aici sunt economiile politicienilor, de care hashtagii progresisti cred ca depinde viitorul nostru? La avion?

Dragi imbecili inculti, statele nu sunt o cafenea unde se vinde goji si este cool sa stam cu ortopedici in picioare. Oameni de stat sunt alta specie si se ocupa cu alte lucruri. Rolul lor, alaturi de serviciile secrete, este sa pastreze intacte granitele, sa ne asigure securitatea si un cadru de dezvoltare economica. Sa negocieze cu toate puterile si sa stea la masa cu oricine, pentru ca acesta este destinul puterilor mici.

Ceea ce vedeti in Ucraina este definitia unui stat esuat, in care conducatorii asculta de interesele puterilor straine, in timp ce oamenii simpli plang prin corturi. O tara in buzunarul Americii, care a fost sacrificata pentru ca resetarea economica sa poata incepe printr-un soc puternic. Daca nu ma crezi, mai arunca o privire la preturi in supermarket. De astazi, si Moldova a devenit un breloc cu acelasi rol in viitor. Va veni ziua in care isi va indeplini rolul de sclava obedienta pentru ca o noua criza geopolitica sa poata incepe. Maia Sandu intra plina de importanta in galeria de breloace de buzunar, alaturi de Saakashvili si Zelenski.

un comentariu de Dana Budeanu pentru Verdict App