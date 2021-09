Dana Budeanu, manifest pentru libertate: 'Nu pot să cred că generația din care fac parte poate accepta tot ce se întâmplă acum'

Dana Budeanu semnează un adevărat manifest pentru libertate, revoltată de toate restricțiile la care sunt supuși copiii în școli. După un itinerariu în copilăria generației formată din cei care au fost copii în ultimii ani ai comunismului, apelul Danei Budeanu este unul de luptă împotriva „noului comunism”.

„Nu pot sa cred ca generatia din care fac parte, generatia care a scapat de COMUNISM in timpul copilariei, poate accepta tot ce se intâmplă acum.

Poate aceasta generatie nu a inteles mai nimic din comunism, pentru ca pentru aceasta, totul parea normal, o joaca, chiar si atunci cand trebuiau sa isi insoteasca parintii la coada la lapte, la tacamuri de pui, zahar, oua…pentru a putea cumpara un produs in plus.

Pana venea masina cu marfa, se incingeau partide de fotbal, de leapsa, de-a v-ati ascunselea, si se rupea de realitate, realitate in care parintii si bunicii nostri stateau cu orele in picioare, incolonati, acceptand umilinta de “a primi” cand si ce vrea statul.

Parintii ne lasau sa ne jucam, cu speranta ca poate generatia noastra se va putea salva si va putea trai liber si fara reguli impuse.

Poate fara sa ne dam seama, umilinta si supunerea parintilor nostri ne-a stigmatizant mintea, si astazi, acceptam sa fim calcati in picioare de niste infractori deghizati in “alesi democratic”.

Si in acele vremuri, se faceau liste cu persoanele de la coada, se facea inventarul produselor si se incerca impartirea lor “ca sa ajunga la toata lumea”, se primeau ponturi cand si unde ajunge urmatoarea masina cu marfa, se infiltrau diversi “securisti” care ascultau si transmiteau mai departe ce spunea “vocea strazii”.

Acea voce - ca astazi, in 2021!!!! - era mai mult soptita, auzita in cercuri restranse, asa ca pe app, iar orice copil cand iesea afara la joaca, primea sfatul: “sa nu spui glume cu Ceausescu”, glume auzite probabil de la rudele care participau la revelioanele sau aniversarile din sufragerie. Toți aveam un "unchi" mai rebel.

Si totusi, aceasta generatie a avut o sansa, si parea ca s-a salvat. Dupa `89, nici o regula nu mai trebuia urmata doar ca asa iti impunea cineva, toti devenisem rebeli sub deviza “nu esti mama sa imi spui mie ce sa fac”. Eram liberi si nu stiam!

Eram liberi!

Generatia noastra, crescuta in continuare cu cheia de gat, a reusit in 30 de ani sa distruga generatia copiilor lor.

Reguli peste reguli, bone peste bone, engleza peste engleza, calculatoare peste calculatoare, mall uri peste mall uri, locuri de joaca sigure pentru copii, sport doar daca nu obosesti, home safe environment pentru copii, after school, ciocolata si fast food…

Pe acesti copii “fatalai” ii reperai foarte usor in timpul copilariei noastre: erau portarii de la partidele de fotbal din curtea scolii sau din fata blocului, erau cei care aduceau mingea daca se ducea prea departe, primii care “se puneau” la ‘v-ati ascunselea’, primii vanati la ‘ratele si vanatorii’, cei mai fugariti la leapsa…dar si primii care intrau in casa cand vocea parintilor se auzea de la vreun geam.

Generatia noastra juca fotbal pe asfalt, iar cand trecea vreo fata prin teren, se bagau alunecari si plonjoane, de te alegeai cu julituri care nu se vindecau niciodata, mergeam cu bicicleta fara frane, foloseam talpa adidasului la nevoie, luam snacks-uri din cei mai inalti corcodusi, duzi, meri, ciresi…, ne vanam cu cornete cu ace in varf, singura regula fiind “sa nu tragem la fata”, beam apa de la orice cismea sau furtun, mergeam la strand si daca nu stiam sa inotam, ne aruncam in bazin cu increderea ca asa au invatat toti sa inoate…

Copiii generatiei noastre trebuie sa poarte casca, genunchere si cotiere daca vor sa mearga cu bicicleta, daca vor sa se catere in copaci trebuie sa mearga la niste parcuri tematice unde li se pun vreo 3 hamuri de protectie, fotbal…doar pe sintetic si cu adidasi speciali, snacks uri…chipsuri si pufuleti, apa doar la pet, inot doar la piscina dar cu bureti sau colace pana invata, pentru julituri mergem la Medlife sa ne spuna doamna doctor daca trebuie sa ne internam…

Sufletul nostru a fost liber, dar mintea a ramas prizoniera acelor cozi la mancare, a ramas ascultatoare si supusă.

Daca generatiei noastre ii impuneai sa poarte masca la orele de curs, te alegeai cu o “revolutie” in scoala. NIMENI nu ar fi purtat, iar daca ne uitam in oglinda si ne aducem aminte de cum eram atunci, o sa ne fie rusine sa ne mai uitam in ochii copiilor nostri, crescuti ca intr-o cutie de carton, plina de pereti din burete pe care am aplicat si un sticker de “fragil”.

Nu e inca tarziu si generatia noastra a devenit libera tot cand eram elevi, si poate acum, mai mult ca niciodata, e timpul sa le aratam copiilor nostri ca ei sunt cu adevărat liberi si ca nimeni nu le poate impune vreo regula aberanta, iar noi ca parinti sa ne luptam cu “NOUL COMUNISM” pentru ei.

Generatia libera din anii ’90 suntem noi, parintii generatiei captive de acum. ȘI ASTA E CU ADEVARAT TRIST.

COPIII DIN TIMPUL GENERATIEI NOASTRE SI COPIII PE CARE II CREȘTEM ACUM, NU AR FI FOST PRIETENI NICIODATA”, scrie Dana Budeanu pe aplicația de mobil „Verdict”.