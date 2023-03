Dana Budeanu intervine furtunos în scandalul Bâstroe: 'SIE știa despre această situație încă de acum un an. Autoritățile române au știut!'

Dana Budeanu a spus, la Antena 3 CNN, că problema canalului Bâstroe a fost cunoscută de autoritățile române, însă nimeni nu a reacționat la momentul potrivit.

„Este vina autorităților din România, care nu ne protejează sub nicio formă.

O constatare regretabilă este aceea că autoritățile din România se află într-o inerție care tot durează.

Noi nu am făcut nimic, noi așteptăm de un an de zile. SIE știa despre această situație încă de acum un an. Autoritățile române au știut!

Nu a existat o reacție la momentul potrivit, pentru că a existat acest conflict militar. Acum se mai liniștesc lucrurile și se trage linie.

Un an de zile am stat drepți, astfel încât să se navigheze", a spus Dana Budeanu, duminică seară, la Antena 3 CNN.