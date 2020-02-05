Dana Budeanu, sfaturi pentru bărbații din Parlament, înaintea moțiunii de cenzură: Bărbații adevărați nu se prostituează

Creatoarea de modă, Dana Budeanu, ține să le dea niște sfaturi ”bărbaților” din Parlament, înaintea moțiunii de cenzură. Dana Budeanu le transmite că bărbații adevărați nu trădează, nu fură și nu se prostituează.
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”O MOTIUNE PIERDUTA
ASTAZI ESTE IAR MOTIUNE DE CENZURA, ASA CUM ESTE IAR MIERCURI, IAR FEBRUARIE, IAR IARNA, IAR PSD, IAR PNL, IAR ORICE..
POATE CINEVA, VREUN HIPSTER D ASTA SCRIITOR, CA UN CARAGIALE NU SE MAI NASTE, VA SCRIE “O MOTIUNE PIERDUTA” CARE SA SE JOACE CU TALENT PÃ SCENE, CA N PARLAMENT TOTI ACTORII SUNT PRECUM CEI DIN GENERATIA TANARA OMOLOAGA, CARE MAI MULT CU STRADA DECAT CU SCENA...O FREACA IN MIZERIE...
MA EXPRIMAM IN CAMPANIE CUM CA LA PREZIDENTIALE NU A CANDIDAT NICIUN BARBAT...SI A FOST ADEVARAT!
LA “O MOTIUNE PIERDUTA” MA EXPRIM CA PARTICIPA DOAR FETE:
- BARBATII NU TRADEAZA
- BARBATII NU SE PROSTITUEAZA
- BARBATII NU FURA
- BARBATII NU SE SPERIE
- BARBATII NU SUNT SANTAJABILI
- BARBATII NU JOACA TARA LA BARBUT
MOTIUNEA PIERDUTA DE ASTAZI ESTE ORCHESTRATA DE BRIGAZILE DE FETE CARE CONDUC TOATE PARTIDELE, NISTE AMETITE PESTE CARE MENOPAUZA NU VA VENI NICIODATA, NISTE PLAPANDE PE CARE LE CHEAMA LA ORDIN UN FATALAU MUT, NISTE PERVERSE IMBRACATE LA COSTUM, CU BATISTUTA LA PIEPT SI RUJ PE BUZE, AJUNSE LA PARLAMENT CU TROTINETA ELECTRICA A ISTORIEI UNEI NATII VESNIC IN TRANZITIA DE LA MAIMUTA LA OM...
FETELE DIN PARLAMENT ISI VOR RIDICA ASTAZI FUSTELE, ISI VOR ARATA CHILOTII LA BAIE, VOR REFACE CE AU DESFACUT IN OCTOMBRIE, SE VOR PUPA PE GURA SI VOR CAUTA MOTIUNEA PIERDUTA CA INTR UN REMAKE MIZERABIL DUPA CAPODOPERA LUI CARAGIALE...”, scrie Dana Budeanu.