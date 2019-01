Dăncilă a văzut alt film: minișrii au GAFAT în serie la Bruxelles, premierul i-a văzut drept profesioniști

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, vineri, că Guvernul s-a prezentat în Parlamentul European cu demnitate și profesionalism, chiar dacă mai mulți miniștri au gafat în timpul audierilor de la Bruxelles.

„Încheiem o săptămână în care Guvernul României s-a prezentat la Bruxelles cu demnitate și profesionalism. Trebuie însă să remarc cu mâhnire două aspecte. Ne confruntăm cu o campanie de dezinformare împotriva țării noastre, alimentată de oameni politici români, mergând până la cel mai înalt nivel. Acest lucru este inacceptabil! Ca prim-ministru, am considerat că am obligația să spun adevărul despre țara mea, în fața oficialilor europeni. Am dat asigurări, în toate întâlnirile pe care le-am avut, că guvernul va acționa pentru respectarea valorilor și principiilor care constituie fundamentul construcției europene, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, apărarea statului de drept și asigurarea independenței justiției sunt în centrul preocupărilor noastre”, a declarat Viorica Dăncilă, la începutul ședinței de Guvern.

Premierul a adăugat că a transmis ”cu fermitate” oficialilor din Bruxelles că „cetățenii români trebuie să se bucure de aceleași drepturi și libertăți ca orice cetățean european”.

Viorica Dăncilă a afirmat că miniștrii cabinetului său au dat dovadă de profesionalism în privința prezentării priorităților Președinției României la Consiliul UE, în cadrul comisiilor Parlamentului European.

„În această săptămână, miniștrii noștri au prezentat în comisiile Parlamentului European prioritățile Președinției Române. Am dovedit încă o dată că avem o echipă profesionistă, care știe ce are de făcut și care este angajată să avanseze în toate dosarele importante pentru proiectul european. Un punct important al vizitei la Bruxelles l-a reprezentat întâlnirea cu Comitetul Economic și Social European. Am ținut să fiu primul premier al unei țări care deține Președinția rotativă și care participă la o astfel de dezbatere, pentru a sublinia importanța pe care o acordăm dialogului social. De asemenea, România este un partener responsabil, care și-a îndeplinit și va continua să își îndeplinească angajamentele în cadrul Alianței Nord-Atlantice”, a conchis Dăncilă.

Mai mulți miniștri au făcut gafe în timpul discursurilor ținute la Bruxelles.

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a fost chemat miercuri în Comisia pentru pescuit din Parlamentul European, pentru a prezenta prioritățile pe care România le are în domeniul pescuitului în mandatul președinției Consiliul Uniunii Europene.

"A se vedea populaţiile de cormorani. (...) Cormoranii în România fac baie în piscine, nu se mai feresc de oameni, de pescari nici atât", a spus Daea, la Bruxelles.

Vicepreședintele PNL Dan Vîlceanu a postat pe Facebook un film în care ministrul Muncii, Marius Budăi, prezent în Parlamentul European, a încurcat foile în timp ce ține un discurs despre prioritățile României la Consiliul UE și ”a ajuns să vorbească fără noimă, sărind de la un subiect la altul”.

„Dăncilul de la Ministerul Muncii a încurcat foile la Bruxelles. Nici măcar foile pe care sunt scrise discursurile nu-i mai salvează pe miniștri din a se face de râs. La audierile de la Bruxelles, ministrul muncii Marius Budăi s-a încurcat și a ajuns să vorbească fără noimă, sărind de la un subiect la altul. Budăi ar fi trebuit să prezinte prioritățile în cele 6 luni în care țara noastră deține președinția Consiliului Uniunii Europene”, a scris pe Facebook Dan Vîlceanu.

Liberalul a adăugat că ministrul Muncii ”nu a înțeles nici el ce a citit” în timpul discursului susținut în Parlamentul European.

„Ce a spus el la Comisia de Muncă din Parlamentul European? Mai nimic. Un timp, nici el nu a înțeles ce a citit. Acest ministru este cel care a semnat înghețarea pensiilor prin ordonanța 114/2018 și apoi spunea ca are temeri că opoziția va îngheța pensiile când va ajunge la guvernare. O tâmpenie! PSD-ALDE îşi face campanie cu minciuni şi manipulări”, a conchis Vîlceanu.

În încheiere, deputatul PNL a afirmat că „românii au avut temerea ca ne va face de râs când va merge la Bruxelles și s-a adeverit”.

Postarea lui Dan Vîlceanu este însoțită de un film cu ministrul Muncii, Marius Budăi, din Parlamentul European.

„Am speranța că un acord va putea fi obținut în cel mai scurt timp, astfel încât domeniul ocupării și egalitatea între femei și bărbați reprezintă ...reprezintă....scuzați-mă...afacerilor sociale..”, a afirmat Marius Budăi, în PE.