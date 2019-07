Dăncilă: Am avut o discuție cu Iohannis în legătură cu cele trei nominalizări. Așteptăm un răspuns

Viorica Dăncilă a anunțat, miercuri, că a discutat telefonic cu președintele Klaus Iohannis despre propunerile de miniștri pentru cele trei portofolii guvernamentale. Premierul a afirmat că așteaptă un răspuns din partea șefului statului.

„La nivelul Guvernului ne vom continua activitatea în același ritm susținut pentru că este nevoie să redăm românilor încrederea în instituții publice. Am anunțat nominalizarea a trei noi membrii în echipa guvernamentală. Pentru că am văzut unele comentarii aș vrea să fie clar un lucru, deciziile pe care le luăm la nivel politic se bazează atât pe evaluările fiecărui ministru, dar și pe încrederea cetățenilor în membrii cabinetului. Vreau să mulțumesc domnului Meleșcanu și doamnei Carmen Dan pentru implicare. Obiectivul meu ca prim-ministru este să avem o echipă performantă. Am avut o discuție telefonică cu domnul președinte Klaus Iohannis în legătură cu transmiterea celor trei nominalizări. Așteptăm un răspuns din partea președintelui. Îmi doresc ca noii colegi să preia cât mai repede portofoliile entru că avem în continuare multe proiecte de pus în practică”, a declarat Viorica Dăncilă, la începutul ședinței de guvern, conform Mediafax.

Premierul a anunțat, la finalul CEx al PSD modificările din Guvern, Ramona Mănescu fiind propunerea pentru Externe, Nicolae Moga pentru Interne, iar Mihai Fifor pentru funcția de vicepremier pe Parteneriate Strategice.