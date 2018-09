Dăncilă, REACȚIE în scandalul Firea-Dragnea: Cred ca acest lucru nu este bun pentru PSD. Lucrurile trebuie să fie discutate în interior

Premierul Viorica Dăncilă susține că are o cooperare bună cu Gabriela Firea, precizând că va sprijini toate solicitările legale. Referitor la conflictul dintre primarul Capitalei și liderul PSD, Dăncilă susține că discuțiile ar trebui să aibă loc în interiorul partidului.

"Eu am cooperat foarte bine cu doamna Firea, am avut o deschidere totală, am căutat să rezolv cât mai multe. Dacă sunt probleme, voi discuta cu primarul Capitalei și am să văd cum pot să sprijin proiectele Capitalei, bineînțeles care sunt legale, cele care pot eu, ca și Guvern, să aducem rezolvarea. În cei 23 de ani de când sunt în partid am considerat că lucrurile trebuie spuse în interiorul partidului. Cred că acest lucru nu este bun pentru PSD și dacă vrem un rezultat în care să ținem cont de părerea fiecăruia, aceste lucruri trebuie discutate în interior", a spus Viorica Dăncilă.