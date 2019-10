Dăncilă vrea o confruntare cu Iohannis: 'Sper ca până la urmă să nu îi fie frică domnului preşedinte să se confrunte cu o femeie'

Candidatul Partidului Social Democrat la alegerile prezidenţiale, Viorica Dăncilă, speră ca preşedintelui Klaus Iohannis să nu îi fie frică să se confrunte cu o femeie în această campanie electorală. Dăncilă crede că nu numai că va intra în turul doi al alegerilor prezidenţiale, dar şi că va câştiga acest scrutin. "Eu mă lupt cu domnul Iohannis, eu cred că am şansa nu numai să intru în turul doi… Nu am această aroganţă să fiu convinsă, dar după modul în care am văzut poziţionarea populaţiei în teritoriu, modul în care oamenii susţin PSD şi candidatul, eu cred că voi intra în turul doi şi cred că voi câştiga alegerile prezidenţiale", spune Dăncilă, potrivit news.ro.

Viorica Dăncilă a reiterat, luni seara, la România Tv, că îşi doreşte o confruntare cu Klaus Iohannis în această campanie electorală.

"Sper ca până la urmă să nu îi fie frică domnului preşedinte Iohannis să se confrunte cu o femeie. Adică, eu cred că domnul preşedinte trebuie să aibă puterea şi tăria să vină la această confruntare. Eu îl aştept. L-am provocat pe domnul Iohannis pentru că eu cred că sunt singurul contracandidat care lupt împotriva domnului Iohannis şi argumentez acest lucru. Când domnul Iohannis a vrut demiterea acestui guvern, toţi i s-au subordonat, au zis da, să trăiţi şi au executat foarte repede. Nu au văzut un contracandidat în domnul Iohannis. Singurul contracandidat a fost Viorica Dăncilă care… Noi de fiecare dată am avut atâtea divergenţe şi atâtea obstacole din partea preşedintelui, care a acţionat de fiecare dată în interes electoral şi în interes personal”, a afirmat Dăncilă.

Citește și: Victor Ponta reacționează după decizia privind votul pentru Guvernul Orban: E blat între PSD și PNL

Ea crede că nu doar că va intra în turul doi al alegerilor prezidenţiale, dar şi că va câştiga alegerile prezidenţiale.

"Eu mă lupt cu domnul Iohannis, eu cred că am şansa nu numai să intru în turul doi…Nu am această aroganţă să fiu convinsă, dar după modul în care am văzut poziţionarea populaţiei în teritoriu, modul în care oamenii susţin PSD şi candidatul, eu cred că voi intra în turul doi şi cred că voi câştiga alegerile prezidenţiale. Am încredere în colegii mei. Mă bazez pe colegii mei din teritoriu, pe organizarea acestui partid”, a transmis Viorica Dăncilă.

Ea a răspuns şi acuzelor că ar fi făcut blat cu Klaus Iohannis în această campanie electorală, afirmaţii care au fost făcute de Victor Ponta.

"Păi eu am făcut blat cu domnul Iohannis ca să dărâm un guvern? Domnul Ponta vorbeşte de blat când a stat în poziţie de drepţi în faţa domnului şi i-a spus trebuie să votaţi dărâmarea acestui guvern şi dânsul a zis: am înţeles. Şi a făcut cum i-a zis domnul Iohannis? Dacă aveam un blat cu domnul Iohannis, nu dărâma Guvernul. Uitaţi-vă cine se bate cu domnul Iohannis. Cine este cel mai vehement, cine a blocat cel mai mult acest guvern? Nu domnul Iohannis? Uitaţi-vă câţi miniştri nu am în cabinet, ăsta se numeşte blat? Eu îl înţeleg pe domnul Ponta, are o frustrare, că o femeie a fost mult mai puternică decât el. Cum a dat de o greutate, domnul Ponta a cedat, şi-a dat demisia din preşedinte pe Facebook, nici măcar nu a avut curajul să vină în faţa colegilor, pe urmă şi-a dat demisia din premier sau, cum se spune la noi, i s-au înmuiat genunchii foarte repede şi a plecat acasă”, a mai afirmat Dăncilă.

Întrebată în finalul emisiunii cine a sfătuit-o să nu mai citească discursul de pe foi, Dăncilă a răspuns: "Eu am hotărât să nu mai citesc de pe foi. Întotdeauna am vorbit liber şi într-un fel mi se spunea că trebuie să citesc după acele foi ca să nu cumva să uit vreun amănunt. A fost o perioadă în care cred că am făcut o greşeală şi cred că acum am remediat această greşeală”.