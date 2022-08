Dani Coman a demisionat de la Hermannstadt. Mesajul fostului fotbalist

Clubul Hermannstadt a anunţat, joi seară, că Dani Coman a demisionat din funcţia de preşedinte executiv al grupării, relatează news.ro

Hermannstadt a dat publicităţii mesajul lui Coman la despărţire:

,,Am sperat că revenirea în Superliga va reprezenta <> de care era şi este atâta nevoie. Am tras câte semnale de alarmă am putut pentru ca munca jucătorilor, a staff-ului, a celor din club, să fie apreciată sau, mai bine spus, respectată aşa cum merită! Şi, credeţi-mă, au fost echipe de eşalon secund cu bani mai mulţi cheltuiţi decât FCH... Însă cu un grup unit, o adevarată familie (pot spune!), am reuşit mult dorita promovare! De bugetele echipelor din Superliga, nici nu are rost să vorbim... Am trăit cele mai dificile momente, paradoxal, nu când nu se obţineau rezultate, ci atunci când trebuia să merg în vestiar şi să fac promisiuni care nu s-au putut onora. Te doare cel mai tare, pentru că le pierzi încrederea.

Mesajul meu pentru jucătorii FCH este să rămână uniţi, iar pentru suporterii sibieni să fie alături de ei şi de A.F.C.Hermannstadt, pentru că reprezintă cu cinste şi onoare oraşul & comunitatea.

Las echipa pe mâna unor profesionişti în fotbal, cu care am lucrat excelent şi care pot continua fără probleme acest proiect, din punct de vedere sportiv. Din punct de vedere financiar, sper ca problemele să se rezolve , pentru ca altfel va fi foarte, foarte greu. M-am simţit extraordinar alături de echipă, alături de staff, de patronat, am simţit că formăm un grup puternic, iar promovarea Sibiului chiar este o performanţă. De demersul meu, apelul meu la ajutor, cel pe care îl ştiţi cu toţii foarte bine, cred că ar fi beneficiat tot sportul sibian. Eu tot sper că oraşul se va trezi la timp pentru a face din A.F.C. Hermannstadt cu adevărat un simbol!

Le mulţumesc tuturor şi le ţin pumnii! O parte din inima mea rămâne la Sibiu, cu siguranţă, dar nu mai puteam continua doar cu promisiuni, bune intenţii şi speranţe...”.

Dani Coman era preşedintele clubului Hermannstadt din iunie 2021