Dani Coman a refuzat oferta primită din partea CFR Cluj şi rămâne preşedinte al FC Hermannstadt

Dănuţ Coman a anunţat că nu va prelua funcţia de preşedinte al campioanei CFR Cluj, ci va rămâne în continuare conducătorul grupării FC Hermannstadt, anunță news.ro.

"Vreau să le mulţumesc celor de la CFR Cluj pentru propunerea făcută, mai ales că vine din partea unui club care domină fotbalul românesc de ani buni şi este singurul care ne mai reprezintă şi în acest sezon în Europa. Foarte probabil aş fi mers la fosta şi următoarea campioană a Ligii I, dar am ales să nu părăsesc proiectul început la Sibiu, din câteva motive pe care vreau să le explic în continuare. Am promis celor de la FCH, la instalare, că-mi asum proiectul promovării, iar cuvântul dat domnilor Ştefan Băcilă, Claudiu Rotar şi Ciprian Fulea a fost decisiv în alegerea făcută în prezent. Cuvântul dat este mai important decât faima, banii, trofeele, de cele mai multe ori, deşi, repet, provocarea de a lucra la clubul momentului în fotbalul românesc este chiar una . Fără a spune cuvinte mari, am simţit că cei de aici chiar doresc ca eu să rămân, am simţit emoţia colegilor din club, atunci când au apărut ştiri despre posibila mea plecare şi am decis că este important să le confirm încrederea acordată. Şi-au pus speranţe în mine pentru bunul mers al acestui proiect şi nu era momentul să plec după doar câteva luni, când de abia începem să punem bazele construcţiei. Am format această echipă alături de managerul sportiv, Radu Neguţ, cel care din aceeaşi funcţie a promovat în Liga 1 cu această echipă în 2018, alături de care îmi doresc să lucrez şi să facem performanţă. Există o coeziune între patronat, conducere, staff tehnic şi jucători, s-a format un grup bun aici şi dorinţa mea este de a continua munca începută. A contat foarte mult pentru mine părerea lăsată de autorităţile locale, în frunte cu doamna primar. Am simţit că sunt alături de proiect, de fotbalul din Sibiu, că există voinţă, emulaţie. Voi continua pe acest drum, cu speranţa că lucrurile vor fi şi mai bine structurate şi ne vom realiza obiectivul! Sibiul are fotbal şi va avea!", a declarat Coman, potrivit unui comunicat al clubului sibian.

Dani Coman urma să-l înlocuiască la CFR Cluj pe preşedintele Marian Copilu, demis odată cu antrenorul Marius Şumudică.