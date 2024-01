Daniel Coriu anunţă că un studiu al Colegiului Medicilor arată că 25% dintre medici au intenţia să plece în străinătate

Preşedintele Colegiului Medicilor din România, Daniel Coriu, a afirmat, joi seară, că un studiu realizat de instituţia pe care o conduce arată că 25% dintre medici au intenţia să plece în străinătate, iar la medicii tineri această intenţie ajunge la 57%. El a precizat că acest lucru nu înseamnă că aceşti medici vor fi pleca să lucreze peste hotare, potrivit news.ro

Preşedintele Colegiului Medicilor din România a fost întrebat joi, la Medika TV, câţi medici au mai plecat în străinătate.

“Noi dăm certificat profesional curent. Este um certificat care se eliberează numai membrilor CMR. Fără acest certificat el nu poate să meargă într-o altă ţară să practice. Trebuie să fie membru al nostru. Un medic care este deja angajat în România şi deja lucrează în sistemul medical românesc şi are aviz de liberă practică. Şi în 2016 când ne raportăm înainte de creşterea salarială era undeva la 1.400 pe an. Certificatele arată o intenţie. Nu ştiu dacă cel care a luat certificatul a şi plecat. Nu am instrumente de monitorizare. Apoi a început să scadă la 1.000 pe an, în anii pandemiei 2020, 2021 – pe la 800, în 2022 a crescut pe la 1000 şi ceva, anul trecut a fost 890. Deci cam asta este dinamica de eliberare a acestor certificate. Nu înseamnă neapărat că aceşti medici au şi plecat”, a afirmat Daniel Coriu.

El a afirmat că un studiu al Colegiului Medicilor arată că intenţia de migraţie ajunge la 25%.

“Dacă e să vorbim de intenţia de migraţie externă care este rezultatul studiului nostru, studiu făcut pe o populaţie largă de medici, peste 8.000 de medici această intenţie ajunge la aproape 25%. Nu înseamnă neapărat că va pleca. Vorbim de oameni aşezaţi care au post, care lucrează undeva, care au un venit stabil. Ei au această intenţie 25%. Când vorbim de medicii tineri această intenţie ajunge la 57%. Ceea ce este foarte grav”, a mai explicat preşedintele Colegiului Medicilor.