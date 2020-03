Daniel Funeriu ANUNȚĂ OBSESIA incendiară pe care o are: 'Desființarea Academiei pentru Știintele Securității Naționale, facută de Oprea pentru Maior'

Daniel Funeriu, fost ministru al Educației, anunță că, de astăzi, tezele de doctorat pot fi consultate online. Acesta spune că acesta este un act de justiție și că de acum mai are doar un vis: 'desființarea Academiei pentru Știintele Securității Naționale, facută de Oprea pentru Maior'.

"De azi, mii de teze de doctorat sint online, asa cum am cerut inca din 2017. Proiectul de lege pe care l-am scris si l-am sustinut atunci a fost respins ca, deh, Pop Genunche era ministru, Dragnea era la butoane samd. Azi, ministrul Educatiei, Monica Anisie, mi-a multumit personal si public pentru insistenta cu care am cerut transparentizarea in domeniul doctoratelor. Recunosc, m-am simtit bine :) Macar atit daca am realizat in ultimii ani si tot n-a fost degeaba...

Mai am un "fix": desfiintarea Academiei pentru Stiintele Securității Naționale, facuta de Oprea pentru Maior si altii ca ei".