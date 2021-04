Daniel Funeriu intervine furtunos în scandalul coaliției: 'M-am săturat până peste cap de puțoismele USRPLUS. Este inacceptabil...'

Fostul ministru Daniel Funeriu dezvăluie într-o postare pe Facebook că s-a săturat până peste cap de „puțoismele USR PLUS”, în contextul în care tot mai mulți parlamentari și europarlamentari USR PLUS au cerut schimbarea premierului Cîțu după revocarea lui Vlad Voiculescu. Funeriu susține că USR PLUS nu are suficiente voturi pentru a avea un cuvânt de spus asupra premierului și că acesta lucrează fix cu ce miniștri „vrea mușchiul lui”. Așadar, fostul ministru le solicită liderilor USR PLUS „să-și bage mințile în cap și picioarele în apă rece”, punându-le în vedere două variante: fie să numească rapid un medic respectat care să prezintă un plan de ieșire din pandemie, precum și un plan concret de modernizare a sănătății, fie să iasă de la guvernare.

„Gata! M-am săturat până peste cap de puțoismele USRPLUS. Orice poate fi supus dezbaterii în afară de logică care, în speța dată, ne spune așa:

1) USRPLUS nu are suficiente voturi pentru a avea un cuvânt de spus asupra premierului.

2) Premierul lucrează, conform algoritmului agreat politic, fix cu ce miniștri ”vrea mușchiul lui”, la fel cum orice șef trebuie să își aleagă echipa.

3) Modul în care premierul evaluează performanța unui ministru este strict treaba lui.

4) Dacă într-adevăr „Cîțu nu mai are încrederea USRPLUS” atunci e simplu: demisia în bloc a miniștrilor, secretarilor de stat, prefecților și, în general, eliberarea tuturor posturilor ocupate în urma negocierii politice din alianță.

5) Să probăm validitatea raționamentului: are cineva treaba lui Drulă, care chiar s-a luat de gât cu mafioții? Nu, din contră, e aplaudat. Are cineva pe moment treaba lui Ion de la justiție? Nu, e încă tolerat, pentru că premierul Cîțu e băiat salon și trece cu vederea erorile încă digerabile pe care le-a comis. Are cineva treaba lui Teleman, Năsui sau Ghinea? Nu.

Deci rămâne cum am stabilit:

USRPLUS să-și bage mințile în cap și picioarele în apă rece, să termine cu puțoismele și fie să numească rapid un medic respectat care prezintă un plan beton de ieșire din pandemie precum și un plan concret de modernizare a sănătății, fie să iasă de la guvernare, să știm o treabă.

Este inacceptabil ca umorile și indecizia lor să țină țara în tensiune. Mie mi se pare că absența lui Dacian Cioloș (cauzată de boală) se simte și că lucrurile ar fi fost mai rapid tranșate dacă el era prezent”, scrie Funeriu pe Facebook.