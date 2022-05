Daniel Ghiță se dezlănțuie la adresa lui Klaus Iohannis, după vizita președintelui Ungariei: Până când tăcem?

Deputatul PSD Daniel Ghiță îl somează public pe președintele Klaus Iohannis să ia măsuri cu privire la sfidările unor reprezentanți ai Ungariei la adresa integrității teritoriale a României. Ghiță spune că vizita președintelui maghiar Katalin Novak în România a fost o provocare la adresa statului român.

"Lantul provocarilor a culminat cu vizita sfidatoare in Transilvania a noului presedinte al Ungariei, Katalin Novak, care a fost aleasa faptic in aceasta functie de premierul ultranationalist si revansard de la Budapesta, Viktor Orban. Nu intamplator, noul presedinte al Ungariei a efectuat prima sa vizita externa in Transilvania, dupa nici 10 zile de la preluarea mandatului. Katalin Novak a tinut sa precizeze ca efectueaza o vizita in Transilvania, nu in Romania, si sa acrediteze imagologic ca se simte ca acasa la Cluj Napoca si la Alba Iulia si ca tara noastra ar fi un sat fara caini.

Cel mai tare a inflamat spiritele declaratia sa ca, in calitate de presedinte, prioritatea sa este sa-i reprezinte pe toti maghiarii, inclusiv pe cei din afara granitelor Ungariei. Ministerul Afacerilor Externe de la Bucuresti a avut de data aceasta o riposta rapida si ferma, subliniind intr-un comunicat ca, potrivit dreptului international, un stat nu poate sa isi aroge drepturi de orice fel in raport cu cetatenii altui stat. Desi se impunea, presedintele Romaniei nu a exprimat insa nicio atitudine fata de actele si declaratiile omologului sau ungar pe sol romanesc. Pana cand tacem? Pana cand acceptam provocarile maghiare?", acuză Daniel Ghiță.