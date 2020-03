Daniel Pancu a confirmat că a fost de acord cu demiterea de la Rapid: N-aș fi demisionat niciodată

Daniel Pancu a confirmat că a fost de acord cu demiterea de la Rapid. Acesta a mai declarat că nu și-ar fi depus niciodată demisia și că așteaptă despăgubiri financiare din partea clubului, potrivit liga2.prosport.ro, anunță MEDIAFAX.

„Eu am fost de acord cu demiterea. Am fost la şedinţă, mi-au spus că poate jucătorii sunt blocaţi mental şi poate au nevoie de o schimbare. Ne-am strâns mâna, ne-am pupat şi gata. Rămâne să stabilească ei despăgubirile financiare, pentru că eu demisia nu mi-o dau. Eu am crezut cel mai mult în promovare şi nu aş fi demisionat niciodată de la Rapid", a spus Pancu.

Rapid a pierdut ultima partidă de campionat, cu una dintre ultimele clasate, CSM Reşiţa, scor 0-1. Înaintea eşecului de duminică, echipa lui Pancu a înregistrat două remize în 2020, fără gol marcat, cu Turris şi Politehnica Timişoara.

Rapid a coborât pe locul şase în clasamentul din Liga 2, la două puncte de poziţia secundă. În runda următoare, giuleştenii vor juca în deplasare, pe terenul celor de la ACS Viitorul Pandurii Tg. Jiu.