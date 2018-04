Daniel Zamfir, atac INCENDIAR la Ludovic Orban: dezvăluiri din ultima ședință a liberalilor

Senatorul Daniel Zamfir, exclus din PNL, lansează un atac extrem de dur la adresa lui Ludovic Orban. Zamfir susține că a aflat de la colegi o informație conform căreia Orban a ordonat ca pachetul de legi susținute de Zamfir să fie blocate cu orice preț în Parlament.

”BLOCAREA LEGILOR ÎMPOTRIVA CĂMĂTĂRIEI, OBIECTIV AL PNL?!?

Zilele trecute, la Biroul Executiv , Ludovic Orban le-a spus colegilor din PNL că "Legile lui Zamfir" trebuie blocate prin orice mijloace. Acum nu știu dacă o face mânat de frustrările mari pe care le are când e vorba de mine, sau că pur și simplu trebuie sa-si duca la bun sfârșit angajamentul pe care și l-a luat în fata lobby-iștilor bancilor si IFN-urilor. De ce tareste partidul, însă , in lupta asta,care e una personala? Eu sunt sigur ca majoritatea membrilor PNL nu vor că partidul sa apere abuzurile bancilor și IFN-urilor! Ludovic și câțiva din jurul lui, vor ca lucrurile sa rămână așa. Băncile și IFN-urile sa continue sa-i jecmănească pe români. Asta in numele, cică, al principiilor liberale! Legile inițiate de mine trebuie sa fie blocate prin orice mijloace pentru că sunt "de stânga"! Ludovic, am înțeles, tu atâta poti, dar partidul? Hai sa vedem...”, scrie Daniel Zamfir.