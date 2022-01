Daniela Haralambie, participantă a doua oară consecutiv la JO: Pentru mine această participare este împlinirea sufletului

Participantă a doua oară consecutiv la Jocurile Olimpice de iarnă, sportiva Daniela Haralambie (sărituri cu schiurile), a declarat, pentru AGERPRES, că este la fel de bucuroasă de prezenţa la Beijing ca şi în urmă cu patru ani.

"Pentru mine această participare este împlinirea sufletului. Este a doua participare, dar este ca şi cum m-aş fi calificat pentru prima dată. Sunt la fel de bucuroasă ca şi acum patru ani", a afirmat Haralambie.Prima sportivă din România care a concurat într-o probă de sărituri cu schiurile la Jocurile Olimpice, Haralambie spune că obiectivul său este clasarea între primele 10 sportive din concurs."Îmi doresc să mă autodepăşesc la această ediţie. Ultima clasare a fost locul 25 la Jocurile Olimpice, la prima participare. Acum aş vrea mult mai bine, dacă se poate chiar în primii 10", a adăugat sportiva română.Văzută ca unul dintre sportivii care îşi pot îndeplini obiectivul la ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă, Daniela Haralambie afirmă că este onorată de încrederea acordată, arătându-se totodată încrezătoare în realizarea acestuia."Faptul că sunt printre sportivii care ar putea să îşi îndeplinească obiectivul îmi dă încredere. Şi ceea ce mă bucură este faptul că este posibil, nu este un vis care nu se poate realiza, nu este imposibil. Toată pregătirea a decurs foarte bine, am avut tot ce am vrut la dispoziţie, avem susţinere, ceea ce înseamnă foarte mult pentru noi", a adăugat aceasta.Ea s-a arătat încrezătoare şi în ceea ce priveşte obţinerea unei medalii olimpice de către sportivii români, chiar dacă acest fapt nu va fi realizat la ediţia din China."Sunt toate şansele pentru obţinerea unei medalii. Şi dacă nu se va întâmpla acum, va fi peste patru sau opt ani, orice este posibil. Şi România ar trebui să ne susţină în continuare, să nu renunţe, pentru că rezultatele vin cu timpul, noi suntem încrezători", a mai spus Daniela Haralambie.În vârstă de 24 de ani, Daniela Haralambie a fost prima sportivă română care a participat la Jocurile Olimpice la proba de sărituri cu schiurile, la Jocurile Olimpice din 2018. Ea s-a clasat la ediţia din Pyeong Chang pe locul 25 la trambulina normală. Haralambie mai are în palmares un loc 8 obţinut la Festivalul Olimpic al Tineretului European, de la Braşov, din 2013.România va participa la Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing (4-20 februarie) cu 22 de sportivi, la sanie, bob, skeleton, schi alpin, schi fond, sărituri cu schiurile, biatlon şi patinaj viteză.La sărituri cu schiurile, România va fi reprezentată de patru sportivi: Daniela Haralambie (trambulină normală - feminin), Andrei Feldorean (trambulină normală, trambulină mare - masculin), Daniel Cacina (trambulină normală, trambulină mare - masculin) şi Sorin Mitrofan (trambulină normală, trambulină mare - masculin), care vor fi asistaţi de antrenorul Florin Spulber, serviceman-ul Adrian Comănescu şi de Team Leader-ul Puiu Gaspar.