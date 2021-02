Dansatorul Mihai Petre, împins cu pușca într-o vamă în anii ‘90

Prezent în emsiunea “La cină”, cu Ionela Năstase și Adi Hădean, cunoscutul coregraf Mihai Petre a vorbit despre o întâmplare ciudată petrecută în fosta Iugoslavie în anii ‘90 când mergea la un concurs.

“Am niște întâmplări geniale din vremea în care mergeam până în Germania la concurs cu un salam de Sibiu, cu care mă și întorceam, pentru că nu-mi permiteam să mă opresc nici la MCDonald's. Sunt niște experiențe pe care le-am trăit cu dansul… De la a mânca un salam de Sibiu, de la plecare până la întoarcerea din concurs, până la a fi împins cu un AKM, o pușcă, ceva, în fost Iugoslavie, în vremea în care era problemă. Eu trebuia să ajung la antrenoarea mea din Slovenia, dar am fost dat jos la o vamă și efectiv am fost împins cu pușca să mă duc în altă parte. (...) Mergeam cu trenul și efectiv ne-au dat jos la granița ungaro-croată fără niciun motiv. Eram eu, care aveam 19 ani, și partenera mea, care era luată pe semnătură de mine, avea 17 ani. Și ne-au întors… Atunci îți trebuia invitație, aveam totul în regulă, dar ne-au dat jos. Eu cred că era o afacere locală cu taxiuri pentru că ne-au dat jos și ne-au îndrumat către un taxi care ne-a întors în Ungaria și ne-a luat de trei ori prețul. Am vrut să mă întorc acasă, eram traumatizat... Dar m-am întors și am trecut fără nicio problemă a doua oară. Am avut niște experiențe foarte importante în Vestul Sălbatic din anii 90” - a povestit Mihai petre la Digi 24.

Întrebat dacă are de gând să scrie o carte, Mihai Petre a dezvăluit această intenție.