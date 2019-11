Dănuț Pop, PER: 'Șoc, șoc, șoc! Trădatorul a fost trădat!'

Președintele PER, Dănuț Pop, susține că Victor Ponta este pe cale să își ia o țeapă politică binemeritată.

''Ponta este pe cale să își ia o țeapa politica, binemeritata. Doi membri fondatori ai Pro România, Sorin Cîmpeanu și Daniel Constantin vor vota guvernul Orban iar Tudose, cel caruia Ponta i-a cedat locul de europarlamentar ii transmite ca el face parte dintr -un partid, nu dintr-o secta, acuzandu-l de lipsa de consecvență în ceea ce privește guvernul Orban.

Se pare ca va urma un haos interesant in urma caruia sper ca Pro Romania sa se destrame iar Victor Ponta, abandonat de cei care s-au lasat convinsi de minciunile lui, sa ramana fara putere si influenta politica la nivelul Parlamentului. Mai mult, sper ca acest moment sa aiba caefect si disparitia tradatorului Ponta de pe scena politica romaneasca. In afara de orchestrarea unor jocuri mizerabile de culise pentru a trage sfori politice, Ponta nu lasa nimic in urma lui!'', potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.