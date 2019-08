Dănuț Pop: Prezidențiabilul Barna își dă arama pe față

Președintele PER, Dănuț Pop, susține că Dan Barna nu întelege Constituția și că acesta are alte scopuri.

''Eu am mai scris ca Dan Barna nu intelege Constitutia, dar se pare ca in realitate, baiatul asta pare sa aiba si alte scopuri. Zilele trecute afirma ca "Forțele de ordine și de securitate din România trebuie să își reînnoiască coordonarea cu partenerii europeni și internaționali.". Pai ori noi nu mai intelegem limba romana, ori el confunda "colaborarea" cu " coordonarea". Sau, din nou, el nu intelege paragraful despre Suveranitate a Romaniei, din Constitutie. Va sa zica, aceasta este agenda lui pentru prezidentiale? Tranformarea Romaniei in colonie? Omul pare ca testează limita permiterii trădării intr-un context critic, cu multa emotie. Intotdeauna, in istoria noastra, s-a gasit cate o loaza tradatoare, pregatita sa predea tara celor interesati.

Si nu e singurul care pare ca și-a pierdut busola. Si alti colegi de coalitie, chiar din guvernul 2016 promovau ideea vanzarii unor companii de stat strainilor, insa, pare ca au trecut la alt nivel: forțele de ordine și de securitate din România. Indubitabil Barna s-a molipsit de la Ciolos si vrea sa fie sluga politica pe față! De parca nu era suficient ca este presedintele de fatada al unui partid din laboratoarele serviciilor, acum vrea sa fie si presedintele de fatada al unei colonii si a inceput sa viseze la ce ar face el in CSAT.

Totusi, daca lui Cioloș stim ca ii place sa stea dupa "fundul" lui Macron, in interesul cui a lansat Barna aceasta propunere subtila?'', susține Dănuț Pop, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.