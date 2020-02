Dănuț Pop (PER): O analiză despre SUA, astăzi!

Președintele PER, Dănuț Pop, a urmărit cu mare interes politica din SUA în ultima perioadă și a reașizat o analiză.

''Am urmarit cu mare interes situatia politica din State Unite in ultima perioada. Am considerat ca este de interes international de a invata de la cea mai democratica tara din lume cum merita sa arate Romania in viitorul apropriat. De la investigarea condusa de Robert Mueller pana la sedintele conduse de senatul American, am tot sperat ca o sa am parte de lectii de invatat care se pot traduce in noi legi pentru tara mea. Cu mare dezamagire, constant ca noi avem o tara mai onesta si mult mai dispusa sa-si asculte cetatenii. Nu a contat faptul ca toate sondajele au aratat ca peste 70% din cetateni au considerat ca dovezi si martori noi TREBUIESC incluse in aceasta facatura oribila pe care republicanii o numesc proces.

Oricat de mult a incercat democratul Adam Schiff, seful majoritatii, si cu echipa lui in Camera Reprezentantilor, nu au fost lasati sa aiba documente si martori asa cum si-au dorit. Desi Schiff a fost "impeachment manager" in senat, oricat de mult a incercat Chuck Schumer, seful minoritatii in senat, nici el nu a fost lasat. Mitch McConnell, seful majoritatii in Senat, a decis ca partidul sa voteze asa cum spune el si sefu'! Reprezentantii sunt cei care investigheaza, senatorii sunt cei care decid.

Poporul nu a fost ascultat, voturile au fost pe linie de partid - alesii au decis sa lucreze impotriva poporului. Ironic, oricine a urmarit toata dezbaterea, pentru ca nu se poate considera ca a fost un process, a simtit ca daca in loc de Ucraina, se folosea Romania..si povestea era foarte similara. Ambasadori la DNA, oameni de legatura la DNA, parca ne este cunoscuta povestea. Se fac rapoarte despre cat de corupta este Romania de catre ei, in timp ce ne decid soarta. Primim lectii despre democratie si despre anti-coruptie, in timp ce in Senatul USA se judeca fara a fi admise probe si martori!

Presedintele a fost filmat cat timp a dat ordine unor persoane care nu fac parte din administratia Trump sa "rezolve" situatia fostei Ambasadoare in Ucraina, Marie Yovanovitch. Lev Parnas sustine ca inca nu a facut public toate documentele pe care le detine. Seful administratiei a spus public "asa si? mai lasa-ma" cand a fost intrebat de catre jurnalisti daca Trump a facut Quid Pro Quo. Cel mai interesant este cum avocatul personal a lui Trump, Rudy Giuliani, un cetatean American care nu este angajat de catre statul American, a putut sa faca orice in Ucraina. In USA, statul paralel a ajuns sa fie statul normal. Ambasadorul Gordon, Sondland, cel care a contribuit cu $1 million in campania lui Trump, fostul director de la Securitatea Nationala John Bolton scrie o carte despre cum Presedintele Trump a impus blocarea fondurilor catre Ucraina, votat de catre senat, toti spun ca Trump este vinovat. Toti in afara de republicani!

Nu ajunge atat. Acum, o avem pe Jessica Kim, un nou atasat special pentru Bulgaria si Romania, din partea lor pentru a ne "ajuta" sa combatem coruptia. Interesant este ca Jessica Kim este omul lui Jeff Sessions - un republican, prieten bun cu domnul presedinte Trump.

Cu mare tristete si dezamagire am ajuns la concluzia ca nu au nici un drept sa ne invete despre anti-coruptie si democratie. In momentul in care o tara democratica care il considera pe presedinte un lider suprem, in care fix oamenii mandatati de popor nu au voie sa ii ceara socoteala si sa-si dovedeasca nevinovatia, mai bine ne vedem noi de Romania noastra asa cum e ea!'', potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.