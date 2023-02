Daria Gușă a fost amenințată, după ce a făcut dezvăluirile despre Andrew Tate: Știu unde studiezi, știu unde te afli

Daria Guşă, fiica politicianului Cozmin Guşă, a vorbit cu BBC şi cu alte persoane despre faptul că a primit un mesaj privat de pe contul de Instagram al lui Andrew Tate când avea 16 ani. Acesta urma acelaşi model expus de el în discursurile online despre cum să câştige atenţia unei femei şi să obţină influenţă asupra ei. Ea nu a susţinut că s-ar fi comis vreo infracţiune, dar după aceea a fost hărţuită online.

Citește și: Andrew Tate a trimis scrisori de amenințare către victimele sale: femeile sunt avertizate că vor apărea imagini compromițătoare

"Am primit o grămadă de mesaje. Majoritatea erau de la oameni care spuneau că mint sau mă făceau târfă", a declarat Daria Guşă pentru BBC. Ea susţine că a primit şi "10-15 ameninţări" online. "Un tip mi-a trimis un mesaj în care îmi spunea: Ştiu că studiezi la această universitate, programul este publicat online, ştiu unde eşti", a relatat Daria, care studiază în Anglia, informează News.ro.

Mai multe dintre prietenele ei, care se pare că au avut şi ele contact cu Andrew Tate, au refuzat să vorbească despre experienţele lor, mai spune Daria.

"Nu este vorba doar de oamenii care lucrează pentru el", a explicat ea. "Este faptul că, practic, există milioane de bărbaţi care îi idolatrizează cu adevărat pe aceşti oameni şi care ar face orice pentru a-i proteja, pe ei şi imaginea lor, aşa că eu cred că este complet justificat faptul că atât de multe fete nu vor să vorbească", a comentat Daria Guşă.

Nu este clar cine anume gestionează unele dintre cele mai active conturi care îi apără pe Tate sau cât de multă cooperare există între ei, dar riscurile pentru femeile care fac acuzaţii publice împotriva lui Andrew Tate pot fi mari, iar acestea pot veni din mai multe direcţii, conchide BBC.

Ce a spus Daria Gușă despre Andrew Tate

Daria Gușă, fiica lui Cozmin Gușă, intervine în scandalul din jurul fraților Tate, reținuți de DIICOT zilele trecute și arestați pentru 30 de zile sub acuzația de viol și trafic de persoane. Daria Gușă îl contrazice pe Sorin Roșca Stănescu, cel care îi consideră pe cei doi tineri ca fiind oameni de succes, care au fost pe nedrept acuzați de proxenetism, chiar pe filiera ambasadei SUA, și reclamați astfel la DIICOT. Într-un articol publicat pe solidnews.ro, Daria Gușă dezăvluie inclusiv că unul dintre frații Tate a încercat să o racoleze.

„Prima dată când m-am interesat despre acești indivizi a fost atunci când am primit un mesaj de la unul dintre frațiiTate, se întâmpla acum 3 ani. Aveam 16 ani, tocmai îmi făcusem cont de Instagram, dar eram plecată deja din țară, studiam în Austria. Mi s-a părut dubios că un om cu câteva milioane de followeri, de care nu mai auzisem, îmi trimisese un mesaj explicit, cu scopul evident de a mă ”agăța” (nu-l citez aici, sunt sigură că vă puteți imagina stilul). Pentru că expeditorul era localizat în zona Prahovei, mi-am întrebat în trecere foste colege de la liceul din Câmpina dacă au primit cumva și ele mesaje similare, și trei dintre ele mi-au confirmat că da. Eu nu am răspuns mesajului, dar una dintre prietenele mele, care avea la vremea aceea 15 ani și era elevă în clasa a-X-a, a răspuns, și astfel a continuat conversația un timp cu ”fratele Tate”. Individul îi propunea să se întâlnească cu el, lăudându-se cu mașinile de lux cu ar putea să o plimbe sau cu restaurantele faimoase unde ar putea merge la masă împreună. Din fericire, prietena mea nu a fost naivă și l-a refuzat, dar în urma întâmplării, cei doi Tate au început să fie monitorizați în grupul de fete vizate de mesajele lor, așa am ajuns și eu să cunosc detaliile isprăvilor furtunoase ale fraților, mediatizate și de presa de scandal.

Dintre cei doi, Andrew apare ca fiind “capul răutăților”, despre Tristan nu se știu prea multe în afară de faptul că a fost împreună cu Bianca Drăgușanu și este partener în toate afacerile lui Andrew. Născuți în SUA, tatăl lor este un american, maestru internațional la șah, primul din comunitatea de afro-americani care a ajuns la un nivel atât de înalt în acest sport, mama lor fiind o asistentă de catering britanică. În urma divorțului părinților, cei doi s-au mutat în Anglia, unde mama lor i-a crescut și educat în religia catolică. La vârsta de 19 ani Andrew s-a apucat de kickboxing, reușind în următorii câțiva ani să ajungă lider european în categoria unde lupta. Beneficiind de faima pe care i-a oferit-o sportul, a fost invitat în 2016 să participe la reality show-ul britanic “Big Brother” (un fel de Survivor), de unde a fost eliminat în prima săptămână, din cauză că a fost surprins într-un video în care bătea o domnișoară cu cureaua. Când este întrebat în interviuri despre acel videoclip, Tate spune ba că femeia este de fapt o prietenă care a fost de acord cu ”tratamentul”, sau că filmarea a fost trucată, încă nu s-a hotărât ce poveste ar prefera. În 2017 Andrew s-a mutat în România împreună cu fratele său, cumpărându-și reședințe la București și Ploiești (probabil că așa am ajuns și eu pe ”radarul” lui, adresa mea fiind încă în Prahova). După venirea în România, Andrew s-a convertit în mod spectaculos și la ortodoxie, dar în vara lui 2022 a anunțat brusc că a devenit musulman. A declarat public și că are un grup de minimum 75 de “iubite”, despre care am aflat că fac videochat pentru el, și pe care le-a agățat cu binecunoscuta metodă “loverboy”, pe care a încercat-o și cu fetele de la liceul din Câmpina. Andrew a mai spus că le-a și instruit cum să inventeze povești triste, ca să poată agăța astfel mai mulți clienți. Înșir aici câteva declarații șocante făcute de el în presă, ele sunt relevante pentru ceea ce vreau să arăt prin această analiză: “sunt un misogin declarat”, “clar sunt sexist”, “femeile trebuie să stea acasă”, “femeile nu pot conduce mașini”, “femeile sunt date bărbaților și aparțin bărbaților”, “îmi plac doar femeile de 18, 19 ani pentru că sunt mai puțin folosite”, “fetele mele nu au voie să vorbească cu niciun alt bărbat, nici nu le las să iasă din casă fără mine”, “40% din motivul pentru care m-am mutat în România este că sunt mai puțin stricți cu alegațiile de asalt sexual”.

După ce i-au fost închise conturile de social media în urma acestor comentarii, Tate a continuat să instruiască bărbați sau băieți tineri pe Twitch, sau pe platforma lui, Hustlers University (unde 200,000 de oameni plătesc 39£ pe lună ca să învețe de la Tate cum să facă bani!), despre cum să își investească fondurile, și desigur, cel mai important, cum să trateze femeile. În plus, fiind un aprig susținător al lui Trump și Musk, contul Twitter i-a fost redeschis de când acesta din urmă a preluat platforma, deci i s-au oferit și alte posibilități prin care să-și propage aberațiile. Iar omul a profitat, postând pe Twitter un text în care o ataca pe Greta Thunberg și se lăuda că are 33 de mașini, cu care va dori să polueze cât mai mult atmosfera (una dintre ele este un Bugatti Chiron de 3,48 milioane de euro, dar zice că are și un avion privat de 20 de milioane de euro, din care postează constant poze, și le mai explică fanilor săi că una dintre vilele lui face cam 30 de milioane de euro, ce mai, dovezile incontestabile ale succesului!).

Nu sunt feministă și nici ecologistă, ba chiar nici nu-mi sunt simpatice personajele care i-au atacat pe frații Tate în ultimii ani. Sunt însă revoltată că autoritățile românești le-au permis acestor indivizi să se dezvolte financiar, să seducă și să nenorocească atâtea fete naive, având dovezi publice că vorbim despre niște proxeneți dezaxați care, beneficiind de notorietatea lor, influențează milioane de tineri să dorească să fie la fel. Și asta e grav și pute rău a corupție la nivel înalt! Am avut privilegiul ca, datorită tatălui meu, să fi cunoscut de-a lungul copilăriei și adolescenței mele mulți români importanți, cu mare putere și influență. Unii încă sunt la butoanele puterii, alții s-au retras, dar cert este că toți sunt destul de bine informați și conectați cât să fi știut de această rețea criminală ce funcționează de mulți ani și să fi putut face ceva pentru a o desființa. Mă întreb oare câți dintre ei chiar au fost complici în mușamalizarea cazului, având în vedere că acești doi frați scapă basma curată de atâția ani? Și cum ar fi reacționat ei dacă chiar fetele sau băieții lor ar fi căzut în plasa fraților Tate?? După cum îi cunosc, unii ar fi făcut literalmente ”moarte de om”, dar cum nenorocirile s-au întâmplat copiilor unor anonimi, nu le-a păsat!

În final, să vă prezint și ce-am anunțat în titlu, certitudinile și întrebările. Prima certitudine pe care o putem concluziona este faptul că e de notorietate pentru instituțiile statului că acești frați exploatează această rețea de prostituție de mult timp. Întrebarea mea este, știind că și-au instruit ”sclavele sexuale” ca să-și înregistreze întâlnirile cu clienții, dacă au picat cumva în plasa lor și persoane influente în cercul puterii, iar frații Tate și-au putut evita dosarele atâta timp folosind pentru șantaj informațiile infamante la adresa clienților pe care le-au obținut fetele? Asta îmi aduce aminte de un alt caz similar, celebru la începutul anilor 2000, care îl vizează pe un anume “șmecher” cu reședințe actuale la Ibiza și la Kitzbühel, care avea sub ”gheara” sa câteva mii de românce ce practicau prostituția în Occident, și cu imaginile obținute erau șantajați oameni importanți.

A doua certitudine, impusă prin interesul special al ambasadei SUA evocat de SRS, este că au existat printre clienții fetelor din rețeaua Tate și diplomați sau militari americani. Mă întreb așadar, dacă arestarea fraților comandată brusc pe filiera ambasadei, după ce atâția ani de zile au fost tolerați/protejați, nu poate fi cumva dedicată mușamalizării dovezilor ce implică cetățeni americani? Iar aici mi se pare pilduitor scandalul Caracal, de la care au trecut doar trei ani și jumătate, unde ”monstrul” a fost condamnat, dar nimeni n-a mai discutat despre rețeaua de prostituție organizată pentru militarii americani de la Deveselu, din care făceau poate parte și Alexandra și Luiza, care încă sunt date dispărute.

Deja se știe precis că în cazul fraților Tate sunt mult mai multe fete reclamante, atât de multe încât Cancan a creat un număr de telefon special pentru a primi apeluri de la foste victime ale rețelei lor, deci scandalul este uriaș. Concluzia mea este însă una sumbră legat de succesul soluționării dosarului și oferirii de satisfacții morale și materiale victimelor, iar aici am în vedere exact detaliile din cazul Caracal, expuse mai sus, văd multe similarități cu cazul fraților Tate. Om trăi și om vedea!

La mulți ani și un an 2023 mai bun tuturor, mai ales celor care au căzut pradă unor proceduri asemenea celor practicate de frații Tate!”, scrie Daria Gușă.