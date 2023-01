Darijo Srna: Simţim că luptăm nu doar împotriva Rusiei, ci şi împotriva FIFA

Darijo Srna, director în cadrul clubului Şahtior Doneţk, a declarat, într-un interviu pentru The Guardian, că simte că ucrainenii luptă nu doar împotriva Rusiei, ci şi cu FIFA, el considerând că forul mondial neglijează grupările de fotbal din Ucraina, potrivit news.ro.

“Toată lumea ajută Ucraina, însă FIFA nu îi ajută fotbalul. Nu este corect ce ne-a făcut FIFA. Ne va distruge. Nu cerem baani care nu ni se cuvin: vrem să protejăm un club care a jucat de 17 ori în faza grupelor Ligii Campionilor. Şi nu contează dacă suntem noi sau alt club, este toată ţara. Vrem ca ei să protejeze liga ucraineană. În schimb, simţim că luptăm nu doar împotriva Rusiei, ci şi împotriva FIFA”, a afirmat Srna.

“Se comportă ca şi cum nu le pasă. Suntem mici pentru ei. Ne-am restartat campionatul singuri. Am pierdut până acum doar două cluburi de primă divizie: Mariupol şi Desna. Toţi ceilalţi au reuşit să rămână în viaţă. Vă puteţi imagina că FIFA vede tot ce se întâmplă, când oameni mor şi fotbalişti joacă sub bombardamente şi în sunetul sirenelor şi nu face nimic? Am văzut cu toţii Cupa Mondială. Pe de-o paarte vedeţi oameni zâmbind în Qatar, un turneu bine organizat, un nivel foarte bun al fotbalului. Pe de altă parte, vedem că nu îi permit preşedintelui Zelenski să transmită un mesaj înainte de finală, despre ce se întâmplă. Îi invit, din toată inima, să viziteze Ucraina câteva zile. Vreau să le arăt totul, să îi ajut să simtă un pic ce se întâmplă. Apoi, poate vor înţelege că merită protejat ceea ce aavem noi”, a adăugat fostul fotbalist.

Săptămâna trecută, TAS a anunţat că a respins contestaţiile şi pretenţiile ridicate de Şahtior Doneţk şi de opt cluburi din Rusia, privitoare la plata unor compensaţii după o decizie a FIFA. Şahtior Doneţk şi cluburile din Rusia Dinamo Moscova, Lokomotiv Moscova, CSKA Moscova, Zenit St Petersburg, Sochi, Krasnodar, Rostov şi Rubin Kazan s-au considerat vătămate de plecarea fără despăgubiri a mai multor jucători străini, din cauza războiului din Ucraina. În urma prelungirii, până la 30 iunie 2023, a posibilităţii ca jucătorii străini din Ucraina şi Rusia să semneze contracte în alte ţări fără a aştepta perioadele oficiale de transfer, cele nouă cluburi au contestat aceste măsuri la Curtea de Arbitraj Sportiv. Şahtior Doneţk a pretins chiar o compensaţie de 40 milioane de euro din partea FIFA.