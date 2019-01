Darius Vâlcov: 'Anul 2018, este cel mai bun din istoria României în ceea ce priveşte creşterea veniturilor la buget'

Consilierul premierului pe probleme economice, Darius Vâlcov, a afirmat că anul 2018 este "cel mai bun din istoria României" în ceea ce priveşte creşterea veniturilor la buget, conform cifrelor prezentate luni de Ministerul Finanţelor Publice, potrivit agerpres.ro.

"Anul 2018, conform cifrelor prezentate de Ministerul Finanţelor chiar astăzi, este cel mai bun din istoria României în ceea ce priveşte creşterea veniturilor la buget. Şi pentru a înţelege amploarea acestei creşteri a veniturilor trebuie să vă spun că veniturile în 2018 au crescut faţă de anul 2017 cu 43 de miliarde. Poate suma nu pare aşa de mult, dar este mai mare decât diferenţa dintre veniturile anilor 2015 şi 2012, care a fost 40 de miliarde. Deci, practic, în toată guvernarea Ponta veniturile au crescut cu 3 miliarde mai puţin decât au crescut în acest singur an. Dacă ne-am referi la guvernarea Boc, am vedea că atunci am avut o creştere de 36 de miliarde în patru ani de zile, 2009-2012, şi acum într-un singur an avem o creştere de 43 de miliarde. (...) Este foarte important să reţinem acest aspect, practic, în doi ani de zile veniturile la bugetul general consolidat al României au crescut cât în ceilalţi nouă. Deci, în toate guvernările Boc, Ponta şi Cioloş, adunate la un loc, veniturile la bugetul de stat au crescut mai puţin decât în cei doi ani, 2017 şi 2018 şi cred că este o performanţă remarcabilă, cu care ar trebui să ne mândrim, până la urmă, pentru că este unică în Europa", a declarat Darius Vâlcov, luni, la România TV.

Fiind întrebat ce s-a întâmplat cu cele 43 de miliarde de lei în plus, consilierul premierului a spus: "O parte din ele s-au dus pentru a acoperi ceea ce coaliţia s-a angajat în programul de guvernare".

"Şi aici vorbim de lucruri vizibile, practic, în doi ani de zile sau, dacă vreţi, luăm şi un an separat, salariile au crescut cu 51% în doi ani, respectiv 23% anul 2018 faţă de 2017. Am avut de asemenea şi creşterea pensiilor, am avut şi creşterea investiţiilor foarte mult, dacă ne uităm foarte bine în datele de la Ministerul Transporturilor o să vedem că în ceea ce priveşte reabilitarea căilor ferate (...) s-au finalizat 144 de kilometri. Poate părea puţin ca număr de kilometri, dar reprezintă peste 50% din numărul total de kilometri reabilitaţi din '90 până-n 2016 de către România. Deci, avem o creştere în doar doi ani de zile de reabilitare a căilor ferate de peste 50%", a spus Vâlcov.

El a precizat că, în ceea ce priveşte infrastructura rutieră, numărul de kilometri de autostradă realizaţi în perioada 2017-2018 este mult mai mic, procentual de doar "14%, faţă de 740 de kilometri cât erau finalizaţi până la sfârşitul anului 2016".