Darius Vâlcov, atac VIOLENT la adresa Realitatea TV: Gata cu ESCROCII

Consilierul premierului Viorica Dăncilă, Darius Vâlcov, lansează un atac extrem de dur la adresa Realitatea TV. El susține că postul TV nu a plătit un leu la bugetul de stat în ultimul an și acuză faptul că nu poate intra în direct la Realitatea TV din cauză că nu are grade pe umăr.

”Realitatea (SRI TV) nu are plan de reorganizare de 7 ani.

Si in ultimul an nu a platit niciun leu la bugetul de stat.

Scriu asta aici pentru ca nu se poate intra in direct la acest post daca nu ai grade pe umar.

#gatacuescrocii”, susține Darius Vâlcov.