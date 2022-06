Darwin Nunez a semnat contractul cu Liverpool: Vreau să câştig multe trofee

Uruguayanul Darwin Nunez, în vârstă de 22 de ani, a semnat, marţi, contractul cu FC Liverpool, grupare la care vine de la Benfica Lisabona, potrivit news.ro.

Nunez este al treilea uruguayan din istoria clubului englez, după Luis Suarez şi Sebastian Coates.

“Când am venit la baza de pregătire, am fost surprins de tot ce este aici şi de structură, dar şi de toate trofeele de aici. Îţi poţi imagina cum câştigi mai multe trofee iar apoi, mai târziu, cum vii din nou aici şi poţi spune: ‘Am contribuit la asta, am fost aici şi am câştigat trofee’. Acesta este unul din motivele pentru care am venit aici, la Liverpool: ca să câştig trofee. Vreau să câştig multe trofee cu Liverpool”, a declarat jucătorul.

Suma de transfer al uruguayanului de la Benfica Lisabona este de 75 de milioane de euro, însă per total ar putea ajunge la 100 de milioane de euro, având în vedere că acordul prevede şi sume variabile (bonusuri).

Benfica Lisabona îl achiziţionase pe Nunez în vara anului 2020, de la Almeria, cu 24 de milioane de euro. Almeria ar urma să încaseze 20 la sută din suma de transfer la Liverpool.