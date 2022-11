Date halucinante din SUA: Mii de pedofili condamnați în California au fost eliberați după mai puțin de un an în închisoare

Mii de pedofili condamnați în California au fost eliberați din închisoare după ce au petrecut doar mai puțin de un an în închisoare, potrivit unei analize recente.

"Statisticile arată clar că pedofilii nu se reformează. Ei vor ieși și vor comite din nou infracțiuni", a declarat fostul procuror pentru infracțiuni sexuale din Los Angeles, Samuel Dordulian, pentru Daily Mail.

Folosind site-ul Megan's Law din California, Daily Mail a constatat că există peste 7.000 de infractori sexuali condamnați pentru "acte obscene sau lascive cu un copil sub 14 ani", dar care au fost eliberați din închisoare în mai puțin de un an de la condamnare.

"Lăsându-i pe acești oameni să iasă mai devreme, permitem să apară mult mai multe victime. Și asta este terifiant", a adăugat Dordulian.

În plus, raportul a constatat că prădătorii condamnați pentru abuz sexual continuu asupra unui copil au petrecut mai puțin de un an în închisoare, precum și trei cazuri de condamnați care au răpit copii sub 14 ani "cu intenția de a comite acte obscene sau lascive" și aproape 40 de cazuri de sodomie cu un copil sub 16 ani.

Raportul se bazează pe date anterioare anului 2019 din cauza unor "blocaje digitale" care au fost adăugate pe site-ul Megan's Law și care împiedică o analiză mai recentă, potrivit publicației. Site-ul arată că există în prezent 61.770 de infractori sexuali în California, deși nu este clar câți sunt pedofili.

Investigația a examinat 54.986 de infractori sexuali care figurau pe site-ul Megan's Law în iulie 2019 și a constatat că 76% dintre aceștia au comis infracțiuni cu copii. Datele au fost determinate prin compararea datelor publicate ale condamnării unui pedofil cu data eliberării acestuia.

Potrivit raportului, pedofilii condamnați petrec în medie doi ani și 10 luni în închisoare.

Megan's Law este o lege federală care obligă forțele de ordine să pună la dispoziția publicului informații despre infractorii sexuali. Aceasta a fost adoptată în timpul administrației Clinton după uciderea lui Megan Kanka, în vârstă de 7 ani, din New Jersey, în 1994.

Reprezentantul republican al Californiei, Darrell Issa, a criticat concluziile raportului într-un comentariu pentru Fox News Digital, susținând că statul trebuie fie să dovedească faptul că datele nu sunt adevărate, fie să repare imediat politicile care permit eliberările timpurii.

"Acest raport îngrijorător reprezintă o provocare critică pentru California: Să demonstreze că nu este adevărat sau să ia măsuri imediate pentru a inversa politicile care contrazic orice simț al justiției. Spiritul care a făcut ca Legea Megan să devină realitate este la fel de important pentru siguranța publică ca întotdeauna și trebuie să existe un standard clar și consecvent pentru adevăr în ceea ce privește condamnarea celor mai violenți și periculoși infractori."

Președinta Partidului Republican din California, Jessica Millan Patterson, a adăugat, într-un comentariu pentru Fox News Digital, că "nimic nu ar trebui să fie mai important decât siguranța și bunăstarea copiilor noștri".

"Cu toate acestea, politicile blânde față de criminalitate, susținute de guvernatorul radical Gavin Newsom, de procurorul general woke George Gascón și de democrații din California, i-au pus pe cei mai tineri și mai vulnerabili din statul nostru în pericol. Permiterea unei eliberări rapide din închisoare pentru mii de infractori condamnați din California este absolut condamnabilă", a continuat ea.

Dordulian a spus că unele politici susținute de guvernatorul democrat Gavin Newsom au permis scurtarea sentințelor condamnaților.

Un purtător de cuvânt al biroului guvernatorului a declarat marți pentru Fox News Digital că "se pare că nu se înțelege rolul statului față de rolul procurorilor și judecătorilor locali".

"La fel ca în multe alte state, în California, autoritatea de a acuza, urmări și condamna persoanele care au comis infracțiuni sexuale este lăsată procurorilor districtuali, apoi judecătorilor de la nivelul districtelor locale", a declarat purtătorul de cuvânt. "Este esențial ca procurorii districtuali locali să își folosească puterea de a urmări penal infractorii și de a-i trage la răspundere în toată măsura legii. Statul California a consolidat eforturile de a prinde infractorii prin extinderea finanțării pentru ca forțele de ordine să urmărească și să aresteze prădătorii online. În plus, statul desfășoară operațiuni de urmărire cu agenți federali și locali de aplicare a legii și a lansat echipe regionale de prindere a traficanților de persoane și a prădătorilor sexuali."