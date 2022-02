David Beckham nu renunță la visul său, de al avea pe Lionel Messi la echipa sa, Inter Miami

David Beckham visează să-l aibă pe Lionel Messi în echipa sa. Coproprietarul grupării Inter Miami încă nu a renunţat la visul său de a-l avea pe Messi în rândurile sale, conform news.ro.

"Leo Messi este încă unul dintre cei mai buni jucători din lume. Abilităţile lui nu s-au diminuat. David se înţelege bine cu el, aşa că dacă pleacă de la PSG, am dori să-l vedem jucând la Inter Miami. Sunt un optimist, este o posibilitate", a declarat celălalt proprietar de la Inter Miami, Jorge Mas.



Beckham a fost mai cumpătat. "Întotdeauna am spus că îmi doresc cei mai buni jucători. Din păcate, uneori este un lucru rău. Când am început acest proiect, oamenii au spus: „Vine tipul ăsta, vine tipul ăsta, vine Ronaldo, vine Messi”. Fanii noştri vor fi fericiţi dacă avem vedete în echipă, dar vor fi şi mai fericiţi dacă vor vedea jucători tineri trecând prin academia noastră şi câştigând MLS".



Anul trecut, Inter Miami a terminat pe locul 11 ​​în Conferinţa de Est, departe de primele 7 locuri de calificare pentru playoff.