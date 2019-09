David Hockney se instalează în Normandia pentru a picta, a mânca şi a fuma liber

David Hockney, una dintre figurile emblematice ale picturii contemporane, părăseşte Los Angeles pentru a se stabili în comuna Bessin din departamentul Calvados, regiunea Normandia, Franţa, potrivit Le Figaro.

O alegere care nu a fost făcută la întâmplare, pentru că în anii '80 artistul a petrecut câteva zile în regiune. Potrivit postului Europe 1, acesta s-ar instala la Beuvron-en-Auge, un mic sat cu aproape 200 de locuitori pe care Hockney l-a ales.

Anul trecut, el a cumpărat La Grande Cour, "o casă din lemn bine ascunsă de copaci". Clădirea, ridicată în 1650, a inspirat deja artistul care va prezenta din 24 septembrie la New York o operă inedită compusă din 24 de panouri în care îşi portretizează casa.

Viaţa la ţară nu-l sperie pe Hockney, care a declarat în The Wall Street Journal: "Vreau ca operele mele să fie văzute. Dar eu nu trebuie să fiu văzut". Potrivit artistului, acesta se simte deja ca acasă în Normandia unde spune că lucrează de două ori mai mult decât în altă parte.

Zilele sale se desfăşoară astfel: se trezeşte în zori pentru a admira răsăritul, lucrează toată dimineaţa, ia micul dejun într-un restaurant de la colţul străzii - singura pauză din zi -, îşi face siesta după-amiază şi reia lucrul seara.

Libertatea pe care i-o oferă Franţa l-a convins să părăsească Los Angeles, oraşul unde a pictat faimoasele sale "piscine".

Decizia sa este motivată mai ales de posibilitatea de a mânca şi fuma liber. "Mi-ar plăcea pur şi simplu că lucrez şi să pictez (...), francezii ştiu să trăiască, ei se cunosc după plăceri", a explicat el tot pentru The Wall Street Journal.

David Hockney, născut pe 9 iulie 1937 în Bradford, în Marea Britanie, a studiat la Royal College of Art din 1957 până în 1962. Şi-a cimentat reputaţia de artist talentat prin expoziţia ”Young Contemporaries” de la Londra, în 1960, înainte de a se muta la Los Angeles, în 1974. Pictor, desentator, ilustrator, scenarist şi fotograf, David Hockney a contribuit la dezvoltarea curentului art-pop în anii 1960 şi este considerat unul dintre cei mai influenţi artişti britanici din secolul al XX-lea.

Tabloul său "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)" a fost adjudecat anul trecut contra sumei de 90,3 milioane de dolari, stabilind astfel un record - cea mai scumpă lucrare a unui artist în viaţă vândută vreodată la licitaţie.