David Saranga a lansat, la Criţ, volumul 'Întoarcerea la România'

Ambasadorul Statului Israel în România, David Saranga, şi-a lansat duminică, la Festivalul "Săptămâna Haferland", cartea "Întoarcerea la România", volum bilingv român-englez, potrivit Agerpres.

"Când am scris această carte nu am scris despre politică, am scris despre experienţa pe care am avut-o aici, în România, am scris despre lucrurile care ne leagă, am scris despre rădăcinile sionismului care sunt aici în România şi mai ales am scris despre călătoriile mele", a afirmat David Saranga.El a spus că de fiecare dată când a călătorit în România a văzut tradiţiile, natura şi căldura oamenilor."Am vrut să călătoresc mai mult, dar timpul meu a fost limitat, aşa că am putut să călătoresc doar de două sau trei ori pe lună şi de fiecare dată am văzut tradiţia voastră, de fiecare dată am văzut natura, de fiecare dată când am călătorit m-am întâlnit cu oameni calzi şi întotdeauna spun că dacă va fi ceva de care să-mi fie dor în România sunt două lucruri: oamenii şi frumuseţea naturii", a declarat David Saranga.Autorul a menţionat că de multe ori este întrebat de ce numele cărţii este "Întoarcerea la România", şi nu "Întoarcerea în România"."Răspunsul este foarte simplu: pentru mine România nu este doar un loc geografic, pentru mine România nu este doar un teritoriu, pentru mine întoarcerea în România înseamnă întoarcerea într-un loc special, întoarcerea într-un loc unde mă simt acasă şi din acest motiv eu m-am întors nu în România, eu m-am întors la România", a spus David Saranga.