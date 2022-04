De ce se teme Guvernul să amâne ratele la bănci

Premierul Nicolae Ciucă și ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, au declarat luni, într-o conferință de presă comună, la Parlament, că în coaliția de guvernare s-a analizat posibilitatea amânării ratelor la banci pentru 12 luni, însă o decizie nu a fost încă luată pentru că este nevoie de mai multe discuții cu băncile.

„Este o masura discutata cu Ministerul de Finante, in acest moment datele analizate ne-au dus catre aceasta decizie, sa continuam sa analizam cat de benefica este pentru populatie si pentru mediul de afaceri. Este o amanare a deciziei”, a afirmat premierul.

Ministrul Finanțelor a completat: „Acesta masura a ramas in discutie. Discutam inca cu sistemul bancar in principal cu impartirea costurilor pe aceasta masura. Modul in care la finalul amanarilor, in contextul cresterii dobanzilor, va fi resimttia masura ne-a facut sa analizam in continuare sa gasim cu sistemul bancar solutii mai bune pentru cetateni si mai ales pentru companii”.

Câciu a indicat că amânarea ratelor ar putea fi introdusă după ce „dobânzile au început să se stabilizeze”.

„O discutie asupra amanarii ratelor ar trebui sa vina mai rapid cand dobanzile au inceput sa se stabilizeze pentru a oferi o predictibilitate celor care iau aceasta decizie”, a explicat ministrul Finanțelor.