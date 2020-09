De ce voi vota cu Gabriela Firea

Discut adesea, mai ales recent, în campanie, cu oamenii, asupra motivelor care m-au determinat să susțin candidatura actualului Primar General

Deși nu o cunosc personal, deși nu am discutat niciodată cu dumneaei, deși am aproape 20 de ani în politică și campanii, deci îmi place să cred că pot separa marketingul electoral de realitatea obiectivă, am să merg duminică la vot pentru a susține pe Gabriela Firea.

Motivele mele sunt de două feluri: obiective și subiective.

Din punct de vedere obiectiv, niciun alt edil al Capitalei nu a reușit, în 4 ani, mai multe proiecte de infrastructură mare, mai multe consolidări și renovări de clădiri, mai multe înnoiri ale parcului auto al transportului public local, mai multe modernizări ale rețelei de termoficare. Acestea sunt faptele și îmi doresc să văd toate aceste proiecte continuate. De asemenea, mă impresionează și apreciez oamenii empatici, cărora chiar le pasă de ceilalți. Iar aici cred că lucrurile sunt incontestabile în ceea ce o privește pe Gabriela Firea.

Din punct de vedere subiectiv, mărturisesc că am obosit, la fel ca mulți alți bucureșteni, să văd și să ascult ipocrizia criticilor și detractorilor acesteia. Oameni acuzați de șantaj și asocieri cel puțin suspecte, oameni care găsesc energie doar pentru a bloca sau a sabota demersurile altora, oameni pentru care jignirile, misoginismul sau chiar faptele penale sunt de acceptat doar când le aparțin, nu au ce căuta la cârma comunității noastre. Nu mai suport dubla măsură promovată de indivizi gângavi și răi, fără nicio realizare și fără niciun merit, care în numele „schimbării” promovează ura și dezbinarea, violența și atacul suburban.

În fine, dar nu în ultimul rând, am și o ambiție intelectuală, de istoric și politolog: parcă nu aș vrea iarăsi un partid unic, ce conduce și țara, și parlamentul, și guvernul, și structurile de siguranță, dar și administrația locală. Măcar Capitala să rămână o oază a democrației și a echilibrului.

Pentru toate acestea, voi vota cu Gabriela Firea.

COMENTARIUL ESTE ASUMAT DE AUTOR