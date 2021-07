De la stadiul de legumă, am reușit în doar opt zile de recuperare să mă ridic în picioare

La sfârșitul lunii martie, am suferit un atac cerebral vascular, ca urmare a unei scăderi drastice de trombocite, din cauza unei boli rare. A urmat o perioadă lungă de spitalizare, cu tot felul de complicații, inclusiv la plămâni, și cu colecistul scos. După trei luni de stat în pat, toată musculatura s-a atrofiat. Am devenit o legumă, care trebuia să fiu permanent îngrijit de cineva. În cazul meu, i s-a permis soției să stea lângă mine. Am fost externat, idee care mă pasiona foarte mult, dar tot la nivelul orizontal am ajuns acasă. Am început să întrebăm în stânga și-n dreapta cum facem cu recuperarea medicală, ca să trec de la orizontală la verticlă și eventual să și merg, dacă se poate. Spitalul Sfântul Sava mi-a fost recomandat cu căldură de câțiva cunoscuți și am vrut să văd dacă își merită renumele. A discutat soția la telefon, a stabilit toate detaliile și, după câteva zile de stat acasă, a venit salvarea lor și m-au luat pe sus, m-au adus aici. Aici m-a fascinat colectivul, de la cei care te îngrijesc, infirmierele, care stau tot timpul după tine, să-ți satisfacă toate nevoile, asistentele, dar cel mai mult îmi plac kinetoterapeuții și fizioterapeuții, cei de la masaj terapeutic. Modul lor de a te trata, tinerețea lor, fac toți banii. Am reușit să mă trag la marginea patului, singur, fără niciun ajutor, ceea ce era un vis de neîndeplinit în urmă cu trei săptămâni – o lună. Acum stau într-un scaun cu rotile, din care mă voi ridica sigur în următoarele săptămâni. Cu un pic de sprijin din partea celor de la kineto, reușesc să mă ridic în picioare. Prima oară, am reușit să mă ridic în picioare după opt zile de la internare. Dacă nu s-ar fi făcut totul prin prisma unui job profesionist, ca la carte, nu aș fi avut rezultatele astea. Dacă pacientul nu se simte confortabil și bine cu terapeutul, dacă doar i se impun niște reguli, niște proceduri, nu ajungi niciodată la rezultate optime. Aici, relația cu terapeuții este una extraordinară și asta contează enorm.

Este mărturia unui pacient al Spitalului Sfântul Sava de Recuperare Medicală, Îngrijiri Paliative și Geriatrie din Pantelimon. Sunt cu zecile pe canalul de Youtube sau pe site-ul centrului medical, care relatează recuperări minune în timp scurt după cele mai grave accidente sau boli degenerative.

Pentru a beneficia de un program de recuperare, este suficientă programarea telefonică la 0724 021 090. După internare, se face un examen clinic general și local, apoi un consult de specialitate detaliat, în urma cărora se realizează schema de tratament, ținând cont și de recomandarea medicului care a realizat intervenția chirurgicală, acolo unde este cazul. Apoi, pacientul este repartizat unui kinetoterapeut și începe recuperarea medicală chiar în aceeași zi cu internarea. Cei mai mulți dintre pacienți afirmă că simt îmbunătățiri ale stării lor de sănătate de la primele ședințe, dar acest lucru depinde atât de patologia fiecăruia, precum și de voința proprie. În Spitalul Sfântul Sava, terapeuții sunt și buni psihologi, care știu să stimuleze pacienții pentru a-i implica în procedurile de recuperare cât mai mult posibil.

Serviciile medicale de 5* sunt asigurate 24 de ore din 24 și 7 zile din 7.

