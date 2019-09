De la tribuna ONU, Igor Dodon a solicitat recunoaşterea şi respectarea de facto a statutului de neutralitate al Republicii Moldova

Preşedintele moldovean Igor Dodon a reiterat joi, în discursul rostit la Adunarea Generală a ONU, necesitatea recunoaşterii neutralităţii Republicii Moldova pe plan internaţional, menţionând că acest fapt ar contribui şi la reglementarea conflictului transnistrean, informează Radio Chişinău.

'Fac uz de orice oportunitate pentru a solicita recunoaşterea şi respectarea de facto a statutului de neutralitate al ţării mele. Nu vrem să mai fim trataţi ca teritoriu neutru. Este altceva decât stat neutru. Orice încercare de a pune la îndoială acest statut este un act neprietenos la adresa poporului Republicii Moldova', a declarat Igor Dodon.În acelaşi discurs, Dodon a salutat intenţia Rusiei de a distruge muniţiile din stânga Nistrului, dar a evitat să menţioneze că este vorba despre armament rusesc, remarcă postul de radio citat. 'Vreau să salut anunţul Federaţiei Ruse de reluare a distrugerii muniţiilor străine stocate în regiunea transnistreană', a spus el.Preşedintele moldovean a sugerat că susţine prezenţa contingentului de menţinere a păcii rusesc în zona de securitate ce separă Transnistria de restul teritoriului Republicii Moldova până la identificarea unei soluţii politice a conflictului transnistrean, chiar dacă autorităţile de la Chişinău au pledat în ultimii ani pentru transformarea acestei misiuni în una civilă, sub mandat internaţional.În discursul său de aproximativ 20 de minute, timp în care a vorbit şi în limba rusă, Igor Dodon s-a referit la problemele stringente ale Republicii Moldova, cum ar fi sărăcia şi depopularea, dar a arătat că s-au format premise interne şi externe pentru transformări importante.Potrivit postului de radio Europa Liberă, preşedintele Igor Dodon a fost criticat de aproape toate partidele importante cu excepţia socialiştilor pentru discursul rostit la Adunarea Generală a ONU, în care criticii acestuia au detectat tendinţe proruse.Actualul lider al Partidului Democrat, fostul premier Pavel Filip, care în anii trecuţi a susţinut el discursuri din partea Chişinăului la Adunarea Generală a ONU, a afirmat că Dodon, spre deosebire de el, nu a cerut retragerea trupelor ruseşti de pe teritoriul Republicii Moldova. 'Am asistat la un act ruşinos care a demonstrat un singur lucru: guvernul de la Chişinău a pierdut definitiv controlul asupra politicii externe', a scris Pavel Filip pe pagina sa de Facebook.De asemenea, politicieni influenţi din cadrul Blocului ACUM (PAS plus PPDA), citaţi de presa de la Chişinău, au criticat faptul că Igor Dodon a vorbit despre statutul limbii ruse în discursul său şi despre alte subiecte care, în opinia vicepreşedintelui PPDA, Alexandru Slusari, 'dezbină societatea'.'Să fi spus (cel puţin) despre evacuarea trupelor ruse din Transnistria. Nu consider corectă abordarea cu privire la situaţia limbii ruse. Noi parcă am convenit (în cadrul coaliţiei) că nu atingem subiectele care dezbină societatea, problematice. Nu cred că această problemă a meritat să fie abordată în cadrul înaltei tribune a ONU. Sunt alte subiecte, mult mai importante: reforma justiţiei, multe lucruri. Dar, dacă a fost vorba despre politica externă şi situaţia diferendului transnistrean, repet, evacuarea necondiţionată a trupelor ţării străine este prima condiţie pentru dezvoltare, mai ales în contextul în care noi discutăm despre neutralitate. Ce fel de neutralitate cu trupe străine pe teritoriul tău?', a declarat vicepreşedintele PPDA, citat de portalul Deschide.md.