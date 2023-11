De neratat! Grimasa lui Blinken atunci când Joe Biden îl numește pe președintele Chinei 'dictator' / VIDEO

Joe Biden l-a descris pe omologul său Xi Jinping drept „dictator” la câteva momente după ce l-a întâlnit.

Cu toate acestea, la momentul declarațiilor președintelui SUA, camerele de luat vederi au reușit să constate o grimasă pe chipul secretarului de stat, cunoscut pentru rezerva și autocontrolul său.

Antony Blinken nu s-a strâmbat în fața camerelor atunci când știa că este filmat și a încercat să îndulcească declarațiile controversate: „Președintele vorbește întotdeauna sincer și vorbește în numele tuturor”, a explicat el la CBS News.

„Este clar că vom continua să spunem și să facem lucruri care nu sunt pe placul Chinei, așa cum bănuiesc că și ei vor continua să facă și să spună lucruri care nu ne plac nouă.”

Antony Blinken a vizitat China în iunie, ca parte a unei serii de întâlniri menite să atenueze tensiunile dintre cele două mari puteri. În timpul acestei călătorii, el s-a întâlnit în special cu Xi Jinping la Beijing.

A doua zi, Joe Biden l-a descris pentru prima dată pe liderul chinez drept dictator, în timpul unui eveniment politic din California. O declarație care la acea vreme a stârnit indignare la Beijing.

Miercuri, un jurnalist l-a întrebat pe președintele american dacă-și menține părerea declarată atunci.

„Este un dictator în sensul că este un om care conduce o țară, o țară comunistă, care se bazează pe o formă de guvernare total diferită de a noastră”, a răspuns președintele american.

Declarațiile au provocat o nouă condamnare din partea Beijingului.

